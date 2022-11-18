건욱: 커피, 아이스로 줘요, 따뜻한 걸로 줘요?

القهوة، هل تريدين قهوة مثلجة أم دافئة؟

혜빈: 아무거나요. 아니 안 마셔요!

لا يهم. لا، لن أشرب.

건욱: 비싼 것만 마시니까 뭐 우리 집 싸구려는 입에 맞겠어요?

أنت تشربين الأشياء الغالية فقط، لذا بالطبع قهوة بيتنا الرخيصة لن تناسبك؟

잘 생각했어요.

حسنا فكرت.

혜빈: 뭐야? 재수 없어!

ما هذا؟ غير مهذب!





شرح الموقف

شاب يسأل سيدة من الواضح أنها ضيفة هل تريد قهوة باردة أم ساخنة فتقول في البداية أي شيء، أو لا يهم مستخدمة تعبير اليوم وهو 아무거나요

إذا تعبير اليوم هو : 아무거나요





شرح التعبير

아무거 : تعني عدم تحديد شيء معين وأي شيء من المتاح. وهي الصيغة الكلامية من 아무것

واللاحقة 나: هنا المقصود بها لا يهم أي اختيار كان.

ويستخدم التعبير عندما يتم تخيير المتحدث بين عدة أشياء، فيستخدمه ليقول إنه لا يهم أي شيء يجوز. كما سمعنا في المقطع كانت المتحدثة تتخير بين القهوة الثلجة والدافئة فردت 아무거나요 يعني أي شيء سواء مثلجة أو دافئة. ولكن أحيانا يتسبب استخدام 아무거나 في جعل المستمع يفكر أنك لا تهم في الإجابة عليه بشكل مناسب.

بالمناسبة يمكن وضع 데 대 بمعنى مكان وبمكت زمن بعد 아무 للإشارة إلى أي مكان أو أي وقت... مثلا ممكن أن نقول 심심한데 아무 데나 가서 바람 쐬자 أشعر بالملل فلنخرج لأي مكان لنشتم هواء نقيا. ويمكن أيضا أن نقول 아무 때나 전화하세요 يعني اتصل بي في أي وقت.





شرح الأمثلة

والآن دعونا نرى كيف يمكن استخدام التعبير من خلال الأمثلة التالية:

1

가: 무슨 색으로 사 줄까?

أ.أي لون أشتري لك؟

나: 난 밝은색이면 아무거나 다 좋아.

ب. أنا لا يهمني أي شيء إذا كان اللون أحمر.

② 가: 시간 없는데 우리 택시 타고 갈까?

أ‌. لا يوجد وقت هل نركب سيارة أجرى؟

나: 그래. 일반 택시든 모범택시든 아무거나 타고 가자.

ب. حسنا، سواء كان تاكسي عادي أو مميز فلنركب أي شيء ونذهب.

اعتقد أن هذا الشرح كافي وما رأيكم ان نستمع مرة أخرى للمقطع الدرامي فهيا بنا...

هل استمعتم كان تعبير اليوم هو: 아무거나요





أتمنى أن تكون حلقة اليوم مفيدة بالنسبة لكم وأن تتمكنوا من استخدام التعبير مع أصدقائكم أثناء الحديث بالكورية... كانت معكم هبة محمد...والآن إلى اللقاء



