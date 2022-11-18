희경: 너 뭐하는 거야. 우리 혜빈이한테 사진을 보여줘?

ماذا فعلتي؟ هل ترين الصورة لهيه بين؟

니가 이런 식으로 내 목을 죄면 난 가만있을 줄 알았니?

هل تتخيلين أنني لن أبدي أي ردة فعل إذا ضيقتي علي الخناق بهذا الشكل؟

너 진짜 죽을래? 죽고 싶어?

هل تريدين الموت؟ هل تريدين؟

젬마: 사진 보여준 적 없어요.

لم أريها الصورة أبدا.

희경: 웃기지 마. 너야. 니가 사진 보여준 거야.

لا تمزحي معي. إنه أنت. أنت من جعلها ترى الصورة.





شرح التعبير

الفعل "웃기다" : من الفعل “웃다” بمعنى يضحك، و “웃기다” يعني يجعل شخصا ما يضحك أو يُضحك شخصا ما. وقد يعني ان تصرف ما أو أمر ما مثير للشفقة ويتعدى الحدود المنطقية.





يستخدم المتحدث التعبير عندما يكون هناك شخص ما يقول كلاما لا يمكن تصديقه أو غير منطقي ولا معقول.

في الأصل الفعل الأصلي "웃다 " يستخدم في حالات السعادة والرضا وغيرها من المواقف والمعاني الإيجابية. ولكن أيضا يمكن استخدامه لإظهار الاستهزاء وعدم احترام كلام أو تصرفات الآخرين.

وفي هذا الدرس لا يعني التعبير "لا تجعلني أضحك"، ولكن يعني الاستهزاء.





شرح الأمثلة

1

가: 오늘은 내가 제일 일찍 왔다.

أ.لقد كنت أول من يصل اليوم.

나: 야, 웃기지 마. 너 매일 지각하는 애잖아.

ب. أنت، هل تمزح معي. أنت تتأخر كل يوم.

② 가: 오늘 단어 시험 볼 거래.

أ.سمعت أن هناك اختبار تهجئة اليوم.

나: 웃기지 마. 어제까지 아무 얘기 없었어.

ب.لا تمزح، لم نسمع أي شيء عن هذا حتى أمس.



