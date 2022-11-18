اعتماد فن القتال الكوري تيكوندو ضمن الفصول الدراسية في نيكاراغوا

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وفقا للسفارة الكورية في نيكاراغوا، اعتمدت وزارة التعليم في نيكاراغوا، وهي إحدى دول أمريكا الوسطى، التيكوندو (فن قتالي كوري تقليدي)، كواحدة من فصولها العادية في مدرستين عامتين في العاصمة ماناغوا، اعتبارا من التاسع من هذا الشهر وبدأت في تدريس الطلاب. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج التيكوندو، أحد فنون القتال التقليدية الكورية، رسميا في المناهج الدراسية الرسمية في نيكاراغوا.

وتُعتبر كوريا الجنوبية والشمالية هما بلد المنشأ لرياضة التايكواندو، وبالفعل في كوريا الجنوبية يتعلم العديد من الأطفال التيكوندو ورياضات أخرى للحياة اليومية في نوادي تيكوندو، لكن لم يتم اعتماد التيكوندو بعد كواحد من المناهج العادية في المدارس العامة. في نيكاراغوا، أصبحت التيكوندو واحدة من الرياضات الشعبية، ومن المعروف أن جيل الشباب يهتم بها بشكل خاص، لدرجة أنه يتم إقامة مسابقات التيكوندو الوطنية للشباب. التيكوندو ليس فقط فنون الدفاع عن النفس التي تدافع عن جسد الفرد من خلال التدريب الفني، ولكنها تُعلّم أيضا روح التأكيد على حسن الخلق والأخلاق، حتى يتمكن الأطفال والشباب من تعلم روح الصبر وضبط النفس واحترام الوالدين.

في هذا السياق، قرّرت تسع مدارس إضافية أخرى اعتماد التيكوندو كموضوع دراسي عادي في العام القادم، وتتزايد حالات التقديم تدريجيا.