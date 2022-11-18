إشادة كبيرة من الكُتاب الأجانب لمستقبل الأدب الكوري الحديث

ⓒ YONHAP News

حضر جان ماري جوستاف ليكليزيو ، الكاتب الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 2008، حفل افتتاح معهد الملك سيجونغ، وهو قاعدة فرنسية أقامه مركز كوريا في باريس، فرنسا في 28 من الشهر الجاري وألقى محاضرة خاصة. وقال ليكليزيو في محاضرته خاصة حول موضوع ' كوريا بلدي، أرض الأدب والسلام'، "سيكون الأدب الكوري الحديث قادرا على إلهام الروائيين في البلدان الأخرى الذين يفتقرون إلى الخيال ويستخدمون فقط تعابير الحس الحديث". وقال ذلك وهو واثق من أن "الأدب الكوري الحديث سوف يبث الهواء النقي والدم الشاب في الأدب العالمي."، حيث إنه يحب السفر، لذلك مرّ بالعديد من البلدان حول العالم ودرّس في الجامعات، وفي عام 2007، درّس اللغة الفرنسية والأدب الفرنسي كأستاذ زائر في جامعة إيهوا النسائية في كوريا. وهو معروف جيدا ككاتب لديه معرفة عميقة بكوريا ويمدح المشاعر الكورية، مثل إلقاء العديد من المحاضرات الممتازة عن الأدب في كوريا حتى قبل حصوله على جائزة نوبل في الأدب والمشاركة بنشاط في التبادلات مع الأوساط الأدبية الكورية. ويقول إنه وقّع في حب الحياة في سيول أثناء إقامته في كوريا، بل إنه كتب كتابين يتعلقان بكوريا. إنهما روايتان "العاصفة" و"ساطع - تحت سماء سيول"، اللتان تدوران أحداثهما في جزيرة جيجو ومدينة سيول، على التوالي.

وقال في محاضرته إنه من خلال الأدب الكوري الحديث أدرك حقيقة سيول. كما ذكر الكتاب والشعراء الكوريين، مثل الشاعر يون دونغ جو، والشاعر غو إيون، وهوانغ سيوك يونغ، ولي مون يول، وهان كانغ، وأعمالهم، ونقل بالتفصيل كيف أثرت الأعمال الأدبية الكورية عليه. وقال أيضا: "من بين الكتاب الكوريين المعاصرين، هناك أشخاص مثل هوانغ صوك يونغ (황석영) وغو أون (고은) حاربوا ضد الديكتاتورية ودخلوا السجن. لذلك يبدو أنه كاتب غير عادي ويتمتع بفهم عميق وحب للأدب الكوري، لدرجة أنه يتسلق جبل نامسان ليرى حجر النُصب محفورا بقصائد الشاعر يون دونغ جو كلما جاء إلى سيول.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن في محاضرته عن تميز الهانغول، قائلا إن الهانغول هي أسهل شخصية في العالم يمكن تعلمه، وعلى عكس اللغات الأخرى، فهي تتميز بقدرتها على كتابة جميع الأصوات في الهانغول. وأكد أن "كوريا ليست دولة كبيرة مثل الصين، وعلى عكس اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، فإن اللغة الكورية هي لغة مُستخدمة فقط في كوريا، لذلك من المهم نشر اللغة الكورية في العالم". وفي الوقت نفسه، معهد الملك سيجونغ ومقره في فرنسا، والذي استضاف هذا الحدث، هو مقر إقليمي تديره مؤسسة معهد الملك سيجونغ مباشرة. وهو يدعم ويدير معاهد الملك سيجونغ في البلدان المجاورة وفقا لخصائص كل منطقة أثناء لعب دور معهد الملك سيجونج الحالي. ومن المأمول أن يساهم معهد الملك سيجونغ، وهو القاعدة الفرنسية التي بدأت العمل بشكل جدي من النصف الثاني من هذا العام، في نشر اللغة الكورية عالية الجودة والثقافة الكورية المناسبة لخصائص أوروبا وقيادة التبادلات الثقافية النشطة بين كوريا وفرنسا في المستقبل.