تزايد رغبة الطلاب الجامعيين في السفر خلال عطلة نهاية العام الدراسي

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تقترب عطلة نهاية العام الدراسي بالنسبة لطلاب الجامعات، ومثلما ينتظر الطلاب المراهقون الإجازات وينتظر العاملون في المكاتب الإجازات، يتطلع طلاب الجامعات إلى نهاية الفصل. لذلك تدور أسالة حول ماذا يفعلون بعد ذلك، ماذا يخطط طلاب الجامعات في كوريا لقضاء أوقاتهم بعد إنهاء الفصل الدراسي؟.

ووفقا لمسح حديث تم إجراؤه على 50 طالبا جامعيا مسجلين في الجامعات الكورية المحلية حول خططهم في نهاية هذا العام، أجاب 74% من المستجيبين "السفر المحلي". وبعد ذلك، احتل "الذهاب إلى السينما أو مشاهدة المحتوى باستخدام الإنترنت" المرتبة الثانية بنسبة 70%، يليه "اللعب في منطقة وسط المدينة" و "السفر إلى الخارج" بنسبة 58% و26% على التوالي، في المركزين الثالث والرابع. ومع الأخذ في الاعتبار أن الكلمة الرئيسية "رحلة"، مثل "السفر مع زملاء الدراسة" و"السفر مع الأصدقاء"، تم ذكرها بشكل متكرر في الأسئلة الوصفية التي طُرحت حول ما يرغبون في القيام به أكثر في نهاية الدورة، يبدو أن العديد من الطلاب يتطلعون بشدة للذهاب في رحلة مع معارفهم بعد نهاية الفصل الدراسي. وفي مسألة "ما هو العامل الأكثر أهمية الذي يجب مراعاته عند وضع خطط نهاية العام"، تم الكشف عن أن "العلاقة مع الشخص الذي سيكون معي" كانت أكثر أهمية من عوامل مثل "السعر" أو "الموقع".

وبالإضافة إلى ذلك، في السؤال الآخر مفاده "من أين تحصل بشكل أساسي على جميع المعلومات المتعلقة بالترفيه والطعام"، احتلت "هاشتاقات انستغرام" المرتبة الأولى بنسبة 60%. وجاءت في المرتبة الثانية منصات البحث مثل "غوغل" و"نافير" بنسبة 56%، واحتلت المرتبة الثالثة "الحصول على المعلومات من المعارف" بنسبة 38%. وأخيرا، طُلب من الطلاب الذين شاركوا في الاستطلاع التوصية بشيء واحد للاستمتاع به في نهاية العام لطلاب الجامعات الآخرين. وردا على ذلك، أوصى أحد الطلاب بكتابة رسالة إلى أنفسنا للعام القادم في مقهى يتمتع بجو لطيف وأوصى طالب آخر بشدة بتجربة سمكة تسمى"방어"، أحد الأطعمة الموسمية في فصل الشتاء.

تجدر الأشارة الي أنه في كوريا لم تخضع معظم الجامعات للامتحانات النهائية حتى الآن، ولكن يبدو أن قلوب الطلاب قد وصلت بالفعل إلى نهاية الفصل الدراسي. وحتى إذا كنا نعيش حياة عادية مثلهم، فإن التخطيط والانتظار لمكان السفر، وما هي الهوايات الجديدة التي يجب تعلمها، ومن نلتقي به يمكن أن تكون قوة دافعة صحية في الحياة.