الدكتور فؤاد الغزيزر: التبادلات الثقافية تعزز التقارب بين كوريا والمغرب





عبر الهاتف الدولي بين العاصمة الكورية سيول ومدينة فاس بالمملكة المغربية، يتحدث مستمع القسم العربي القديم الدكتور فؤاد الغزيزر، أستاذ حوار الحضارات ومقارنة الأديان في جامعة الحسن الأول، عن رسالته للدكتوراه التي كانت حول التعايش السلمي بين المسلمين والبوذيين، مشيرا إلى اهتمامه بمنطقة شرق آسيا عموما.

كما يتحدث عن مدينة فاس التي وُلد فيها، ويصفها بأنها مدينة جميلة، وأنها العاصمة العلمية والثقافية للمغرب، حيث يمتد عمرها إلى ألف ومائتي عام، مؤكدا على ضرورة الترويج لها باللغة الكورية لكي يتعرف عليها الكوريون أكثر.

وحول الذكرى الستين على إقامة العلاقات بين كوريا والمغرب، يتحدث الدكتور فؤاد الغزيزر عن مختلف أوجه التطور في تلك العلاقات، خاصة التبادلات الثقافية، حيث يؤكد أنها تسهم بشكل كبير في التقارب بين الشعبين الكوري والمغربي، وكذلك في تعزيز التبادلات البشرية بين البلدين.

ومن خلال مقابلة القسم العربي معه، يوجه الدكتور فؤاد الغزيزر تحياته إلى أصدقائه من المستمعين، ويستذكر تاريخ علاقته بالكي بي إس ورلد راديو التي تمتد منذ أن كان طالبا في المرحلة الثانوية، كما يتحدث عن نادي مستمعي الكي بي إس في المغرب، وعن زيارته إلى كوريا في إطار برنامج للتبادل الثقافي بين كوريا والمغرب في عام 2014.

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