تسجيل صافي مشتريات للأجانب من الأسهم الكورية خلال الشهرين الماضيين

ⓒYONHAP News

من الملفت للانتباه أن حجم مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الكورية قد سجل زيادة صافية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. ورغم ذلك، أعرب الكثير من الخبراء الاقتصاديين عن توقعات غير متفائلة بشأن استمرار هذا الاتجاه لفترة طويلة.

وطبقا لتقرير صادر عن البورصة الكورية، بلغ صافي حجم مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية خلال الفترة من الأول من شهر أكتوبر وحتى التاسع والعشرين من نوفمبر، 6 تريليونات و78.3 مليار وون، فيما بلغ صافي حجم مبيعات الأجانب من الأسهم في سوق كوسداك الكورية للشركات التكنولوجية 36.7 مليار وون.

الجدير بالذكر أن مشتريات الأجانب تركزت على الأسهم التي تحتل المراكز العليا في سوق كوسبي من حيث القيمة السوقية. وتصدرت أسهم شركة "سام سونغ" للإلكترونيات قائمة الأسهم الكورية التي فضل المستثمرون الأجانب شراءها، حيث بلغت قيمة مشتريات الأجانب من تلك الأسهم تريليونا و970.5 مليار وون خلال الشهرين الماضيين.

وتلتها أسهم "إل جي سوليوشن" للطاقة بقيمة تريليون و131.9 مليار وون، وأسهم "سام سونغ إس دي آي" للبطاريات الثانوية بقيمة تريليون وون، وأسهم "إس كيه هاينكس" لأشباه الموصلات بقيمة 650.9 مليار وون. ثم جاءت بعدها كل من "سام سونغ" للكهرباء، و"هان هوا سوليوشن"، و"كيه تي آند جي"، و"بوسكو" للكيماويات، و"سام سونغ بايو لوجيكس".

وبهذا تجاوزت حصة حيازات الأجانب للأسهم في سوق كوسبي نسبة 31% في شهر أكتوبر الماضي لأول مرة منذ 5 أشهر، وبزيادة نسبتها 0.5% مقارنة بالشهر الأسبق، فيما بلغت الحصة في سوق كوسداك 8.9% في أكتوبر.

يشار إلى أن أسعار الأسهم الكورية التي اشتراها الأجانب بقيمة أكثر من تريليون وون، سجلت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 10% خلال الشهرين الماضيين.

ويرى الخبراء أنه من الضروري مراقبة ما إذا كان اتجاه زيادة مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية سيستمر لبعض الوقت.

وفي الواقع، انخفضت حصة حيازات الأجانب في سوق كوسبي الكورية إلى 30.69% في نوفمبر الماضي بعد أن كانت 31% في الشهر الأسبق، فيما انخفضت الحصة في سوق كوسداك إلى 8.74% في نوفمبر بعد أن كانت 8.9% في أكتوبر.

وأرجع الخبراء الاقتصاديون السبب في زيادة مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية إلى اعتقادهم السائد بإن أسعار الأسهم المتعلقة بصناعة أشباه الموصلات تقترب من أقل مستوياتها، لكنهم أشاروا إلى أنه من السابق لأوانه توقع استمرار اتجاه الشراء لفترة طويلة. كما توقع الخبراء أن يتراوح مؤشر كوسبي بين ألفيْ نقطة وألفين و600 نقطة في العام القادم، دون أن يتعرض لصعود أو هبوط حاد.