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جاليري نايلا السعودي يستضيف معرضا فنيا للفنان الكوري لي لي نام

#أخبار كورية عربية l 2022-12-02

لقاء الجمعة

ⓒ alyaum.com

استضاف غاليري نايلا في المملكة العربية السعودية معرضا للفنان الكوري العالمي "لي إي نام" المتخصص في فنون الفيديو برعاية من السفارة الكورية لدى الرياض.

وتضمن المعرض الذي أقيم خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، العديد من أعمال فن الفيديو باستخدام شاشات التلفزيون وأجهزة العرض الضوئي.

وقال "لي" إنه تخصص في فنون الفيديو والوسائط الحديثة، معربا عن رغبته في أن يُظهر بمعرضه حياة إنسانية في عالم الإبداع من خلال فن الوسائط الحديثة.

وأوضح أنه حصل على أفكار الأعمال من خلال عدد من اللوحات الكلاسيكية العالمية الكورية والغربية، ثم عمل على إعادة إحيائها بأسلوبه الفني.

وأوضحت السفارة الكورية لدى الرياض أن المعرض يأتي ضمن التبادلات الثقافية بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية احتفاء بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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