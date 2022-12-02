استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين كوريا ومصر العام القادم

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صرح السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين اوك" بأنه يتوقع زيادة أعداد السائحين من كوريا الجنوبية بعدما تم تخفيض مستوى تحذير السياحة الخاص بمصر للمواطنين الكوريين في شهر أغسطس الماضي لأول مرة منذ 8 أعوام.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الطيران المصري الفريق "محمد عباس حلمي"، حيث تبادل الجانبان الآراء حول سبل تعزيز التعاون بين سيول والقاهرة.

وتطلع السفير الكوري "هونغ" إلى استمرار المباحثات مع الجانب المصري حول سبل التعاون لتفعيل التبادلات البشرية بين البلدين، بما في ذلك تعزيز التدابير الأمنية لضمان أمن السائحين.

وأشار إلى أنه تم إنعاش إدارة الخطوط الجوية رغم عدم استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين البلدين، حيث تخطط شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" وشركة "آسيانا" الكورية للطيران تشغيل طيران شارتر خلال شهري يناير وفبراير من العام القادم.

وقال "هونغ" إن السفارة الكورية لدى مصر ستقدم كل الدعم لتيسير المباحثات لاستئناف الخطوط الجوية المباشرة بين البلدين.

واتفق السفير "هونغ" مع الوزير "محمد عباس حلمي" على ضرورة إيجاد سبل مبتكرة لتفعيل التبادلات البشرية بين البلدين، واتفقا على الاستمرار في التواصل الوثيق من أجل تحقيق ذلك.

ومن جانبه، عبّر الوزير المصري عن تمنياته بزيادة عدد السياح الكوريين القادمين إلى مصر في المرحلة القادمة بعد أن تم تخفيض مستوى تحذير السياحة وتشغيل طيران الشارتر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستكون ركنا أساسيا في تفعيل التبادلات البشرية بين البلدين.

وطلب من السفارة الكورية تقديم دعمها باستمرار إلى شركة مصر للطيران التي تعمل على إعادة تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين كوريا ومصر، معربا عن شكره على ما تبذله السفارة الكورية بهذا الشأن.