زيادة الإقبال على الثقافة الكورية والاهتمام بها في الكويت

ⓒ aljarida.com

أكد السفير الكوري لدى الكويت "جونغ بيونغ ها" على أهمية التعاون الثقافي بين كوريا والكويت، موضحا أن هناك إقبالا واهتماما كبيرا من قبل الكويتيين بشأن التعرف على الثقافة الكورية، خاصة في مجال المسلسلات التلفزيونية والأفلام والأطعمة.

وأشار السفير "جونغ" في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش الاحتفال الذي أقامته السفارة الكورية بمناسبة يوم الكيمتشي، إلى أن احتفال هذا العام تميز بحضور خبيرة كورية متخصصة في صناعة الطعام الكوري، حيث قدمت للمشاركين تفاصيل الوصفات السحرية وأسهل الطرق في صناعة الكيمشي.

وفي هذا الصدد، تم أمس الخميس إطلاق المهرجان الكوري لأكل الشوارع في الكويت بمقر السفارة الكورية.

وقال السفير "جونغ" إن مشاركة المطرب "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس" الكورية في افتتاح كأس العالم في قطر كان دليلا واضحا على قوة الثقافة الكورية في منطقة الخليج العربي والمساهمة في إنجاح بطولة كأس العالم.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تترقب المشروعات الجديدة التي ستطلقها الكويت خلال العام القادم ضمن رؤيتها 2035، والتي ستتيح للشركات الكورية المزيد من الفرص للدخول في المناقصات التي سيتم طرحها.