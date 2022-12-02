كوريا تعزز التبادلات الثقافية مع الشرق الأوسط بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم

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تخطط وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية لتعزيز التبادلات الثقافية مع الدول العربية، بما في ذلك قطر والإمارات العربية المتحدة، بمناسبة إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر.

وفي هذا السياق، قام وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "بارك بو كيونغ" مؤخرا قطر والإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى محادثات مع كل من وزير الثقافة القطري "عبد الرحمن آل ثاني" في الدوحة، ووزيرة الثقافة والشباب الإماراتية "نورة الكعبي" في أبو ظبي.

واتفق معهما على توسيع التبادلات الثقافية، ودعم مشاركة كوريا في تحقيق الرؤى الثقافية للبلدين.

وخلال لقائه مع وزير الثقافة القطري، أكد الوزير الكوري على ضرورة توسيع آفاق التبادل والتعاون بين الثقافة الكورية التي تشهد إقبالا عالميا، والثقافة القطرية التي تدمج التقاليد والحاضر والمستقبل.

ومن جانبه، قال الوزير القطري إن تأدية المطرب الكوري "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس" مع المطرب القطري "فهد الكبيسي" أغنية كأس العالم "الحالمون" في حفل افتتاح كأس العالم، يظهر جزءا نشطا في التبادلات الثقافية والفنية بين كوريا الجنوبية وقطر.

ودعا إلى وضع خطة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والفنية بين البلدين، وإجراء مناقشات تفصيلية بهذا الشأن بين المسؤولين الحكوميين من البلدين.

واتفق الوزيران على تعزيز التعاون الثنائي في التبادلات في قطاعي المتاحف والمكتبات الذي لم يحقق تقدما بسبب جائحة كورونا.

وخلال اللقاء مع وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية "نورة الكعبي"، أكد الوزير الكوري "بارك" على دعم الحكومة الكورية للجهود التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق معجزة صحراوية أخرى من خلال الثقافة.

وبدورها، أعربت الوزيرة الإماراتية عن أملها في تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال المحتويات الثقافية والتكنولوجيا، وزيادة تبادل الزيارات بين العاملين في المجالات الثقافية، خاصة في مجال الأفلام السينمائية.

وعلى صعيد آخر، أجرى الوزير الكوري لقاء مع الطلاب الإماراتيين في معهد "سيجونغ" لتعلم اللغة الكورية التابع للمركز الثقافي الكوري في أبو ظبي.

وفي أثناء اللقاء، طالب الدارسون بتوفير المزيد من الكتب باللغة الكورية، وإنشاء مناهج منتظمة للتعرف على الثقافة والكورية والتاريخ الكوري، وزيارة عدد القطع الأثرية الكورية المعروضة في المتحف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.