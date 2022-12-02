مذكرة تفاهم بين كوريا والمغرب حول حرف الصناعة التقليدية

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تم يوم الاثنين الماضي في مدينة الرباط التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بصون ونقل المعارف المرتبطة بالصناعة التقليدية المهددة بالانقراض، بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية، وهيئة التراث الثقافي الكورية.

وتقضي هذه المذكرة التي وقعتها بالأحرف الأولى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية المغربية "فاطمة الزهراء عمور" ومدير هيئة التراث الثقافي الكورية "تشيه أونغ تشون"، بإقامة تعاون بين المؤسستين في مجال حماية التراث الثقافي اللامادي المرتبط بحرف الصناعة التقليدية من خلال توثيق ورقمنة المعارف والخبرات المهددة بالانقراض، والعمل على ضمان انتقالها إلى الأجيال القادمة.

وتهدف المذكرة أيضا إلى مواكبة المغرب بدعم من كوريا الجنوبية في وضع نظام "الكنوز الإنسانية الحية" بالنظر إلى كون كوريا أحد البلدان الرائدة في مجال الاعتراف بالصناع التقليديين وحمايتهم بصفتهم حاملين للمعارف المتوارثة عبر الأجيال.

وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن كوريا تبنت مجموعة من القوانين منذ فترة الستينيات من القرن الماضي من أجل حماية التراث الثقافي وتراث الصناعة التقليدية.

ومن جهته أعرب مدير الهيئة الكورية للتراث الثقافي عن اعتزازه بالتوقيع على تلك المذكرة، مشيرا إلى أن تاريخ التعاون بين البلدين في الثقافة والفنون يعود لفترة طويلة.

كما سلط الضوء على أهمية هذه المذكرة التي تمثل فرصة لمواصلة تعزيز التعاون في مجال التراث الثقافي اللامادي والصناعة التقليدية، مجددا التزام الهيئة الكورية بمواصلة دعم تطوير الأسس المستدامة الكفيلة بنقل التراث الثقافي اللامادي.