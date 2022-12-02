태길: 둘로 깔끔하게 갈라지면 그땐...그땐 우리

إذا انقسمت إلى جزئين ... سوف

수연: 그땐 뭐요. (마음) 사귀자구?

سوف ماذا؟ (هل سيطلب مني أن أصبح حبيبته؟(

태길: 뽀뽀하는 겁니다. 어때요?

سوف نتبادل القبل. ما رأيك؟

수연: !! (마음) 미쳤나봐!!! 무슨 진도를 마구마구 건너 뛰어?!

(هل جن، أم ماذا؟!! لماذا يتخطى المراحل بيننا بهذا الشكل؟)

아우 진짜.

(يا إلهي)

수연: 아우 몰라! 나 배고파요. 빨리 줘요.

ما هذا! أنا جوعانة! فقط اعطني هذا!

태길: 그럼 오케이죠?

هل يعني هذا أنك توافقين؟

수연: 칫! 꿈 깨요. 어차피 그거, 불량이라 백퍼 부러져요.

ها! استيقظ من حلمك! على أي حال هذه غير سلمية وستنكسر بكل تأكيد.





شرح التعبير

يعني التعبير البلاغي “꿈깨요” : أن يستيقظ شخص من وهمه أو يتخلى عن شيء ما.

يستخدم التعبير للإشارة إلى أن الطرف الآخر في الحديث لديه أفكار غير واقعية أو يأمل في شيئ لا يمكن حدوثه. فيتم إخباره أن يستيقظ من هذا الوهم ويخفض سقف توقعاته.

وكلمة “꿈”هي في الواقع تعني الحلم ولكن يمكن استخدامها أيضا بمعنى أمنية أو شيء يصعب تحقيقه ولحصول عليه تماما كما نستخدمها في العربي.





شرح الأمثلة

1.

가: 지금 가면 지하철에서 앉아 갈 수 있을까?

أ.إذا ذهبنا الآن هل سنتمكن من إيجاد مقاعد في المترو؟

나: 야, 꿈 깨라. 지금이 제일 복잡한 시간이야.

ب. في أحلامك فقط. في هذا الوقت يكون المترو مزدحما.

2.

② 가: 내일까지 리포트 내야 하는데 하나도 못 썼어. 나 좀 도와줄래?

أ.يجب أن أسلم التقرير غدا ولم أكتب أي شيء، هل يمكنك مساعدتي.

나: 꿈 깨. 나도 내 코가 석 자야.

ب.في أحلامك. أنا أيضا لدي الكثير من العمل.



