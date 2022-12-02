بي تو بي تقيم حفلا بمناسبة ذكراها العاشرة

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من المقرر أن تقيم فرقة "بي تو بي" حفلا غناينا في أواخر هذا العام بمناسبة مرور 10 أعوام على ترسيمها. وسيقام الحفل خلال الفترة من يوم الثلاثين من شهر ديسمبر وحتى اليوم الأول من العام القادم في سيول للاحتفال بذكرى الفرقة العاشرة، وإجراء لقاء مع معجبيها في نهاية العام الجاري وبداية العام الجديد.

وكانت الفرقة قد بدأت نشاطها الغنائي يوم الحادي والعشرين من شهر مارس من عام 2012.