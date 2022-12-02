الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

نيو جينز تصدر ألبوما منفردا جديدا

#أخبار الساحة الفنية l 2022-12-01

من أغانى القمة

ⓒ ADOR

تخطط فرقة "نيو جينز" النسائية لإصدار ألبومها المنفرد الجديد بعنوان "يا إلهي" في شهر ديسمبر.

وستكشف الفرقة عن أغنية جديدة ضمن الألبوم ديد قبل موعد إصداره كهدية لمعجبيها بمناسبة نهاية العام. 

وقد تم ترسيم فرقة "نيو جينز" بـ5 عضوات في شهر أغسطس الماضي بإصدار ألبومها الأول الذي تم بيع 310 آلاف نسخة منه في غضون أسبوع من إصداره.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;