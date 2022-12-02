نيو جينز تصدر ألبوما منفردا جديدا

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تخطط فرقة "نيو جينز" النسائية لإصدار ألبومها المنفرد الجديد بعنوان "يا إلهي" في شهر ديسمبر.

وستكشف الفرقة عن أغنية جديدة ضمن الألبوم ديد قبل موعد إصداره كهدية لمعجبيها بمناسبة نهاية العام.

وقد تم ترسيم فرقة "نيو جينز" بـ5 عضوات في شهر أغسطس الماضي بإصدار ألبومها الأول الذي تم بيع 310 آلاف نسخة منه في غضون أسبوع من إصداره.