هيون بين وسون ييه جين يرزقان بأول طفل لهما

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رزق الزوجان "هيون بين" و"سون ييه جين" بأول طفل لهما، وهو صبي.

وقالت وكالة "إم إس تيم" الترفيهية إن الممثلة "سون ييه جين" أنجبت طفلا صبيا يوم السابع والعشرين من نوفمبر وأن الأم وطفلها بصحة جيدة.

وكان من المتوقع أن تنجب الممثلة "سون" طفلها في شهر ديسمبر، لكنها أنجبته في وقت أبكر من المتوقع.

وقد تزوج الممثل "هيون" والممثلة "سون" في شهر مارس الماضي بعد عامين من تواعدهما.