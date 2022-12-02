ليسيرافيم تخطط لترسيمها في اليابان في يناير القادم

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قالت وكالة "سورس" الترفيهية إن فرقة "ليسيرافيم" ستبدأ ترسيمها في اليابان بإصدار أول ألبوم ياباني بعنوان "بلا خوف" يوم الخامس والعشرين من شهر يناير القادم.

وسيضم الألبوم الياباني الأول للفرقة 3 أغنيات، منها الأغنيتان "بلا خوف" واللهب الأزرق" المترجمتان للغة اليابانية، واللتان تم الكشف عنهما في شهر مايو الماضي، إلى جانب أغنية أخرى جديدة.

وقد تم إدراج أغنية "بلا خوف" لفرقة "ليسيرافيم" على قائمة "بيلبورد" لـ19 أسبوعا متتالية، وبلغ عدد مرات مشاهدتها على يوتيوب 100 مليون مرة.

وتجاوز عدد مرات الاستماع إلى أغنية "مضاد للكسر" التي تم الكشف عنها في شهر أكتوبر الماضي، 300 مليون مرة على منصة "سبوتيفاي".