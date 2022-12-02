الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

جين عضو فرقة بي تي إس يبدأ الخدمة العسكرية يوم 13 ديسمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2022-12-01

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

سيبدأ المطرب "جين" عضو فرقة "بي تي إس" أداء الخدمة العسكرية يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر، حيث يلتحق بوحدة تدريب للمجندين الجدد في منطقة "يون تشون"، ثم ينتقل إلى وحدة عسكرية بعد 5 أسابيع من التدريب.

وكان "جين" قد كشف عن خطته للانضمام إلى الخدمة العسكرية بعد حفل فرقة "بي تي إس" في مدينة بوسان في شهر أكتوبر الماضي.

ونشر "جين" الأسبوع الماضي رسالة على الانترنت، طلب فيها من معجبيه عدم القدوم إلى موقع التجنيد، قائلا إنه سيكون هناك العديد من الأشخاص الآخرين وقت التجنيد، وقد يكون الوضع خطيرا بسبب الفوضى.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;