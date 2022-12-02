جين عضو فرقة بي تي إس يبدأ الخدمة العسكرية يوم 13 ديسمبر

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2022-12-02
#أخبار الساحة الفنية l 2022-12-01
سيبدأ المطرب "جين" عضو فرقة "بي تي إس" أداء الخدمة العسكرية يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر، حيث يلتحق بوحدة تدريب للمجندين الجدد في منطقة "يون تشون"، ثم ينتقل إلى وحدة عسكرية بعد 5 أسابيع من التدريب.
وكان "جين" قد كشف عن خطته للانضمام إلى الخدمة العسكرية بعد حفل فرقة "بي تي إس" في مدينة بوسان في شهر أكتوبر الماضي.
ونشر "جين" الأسبوع الماضي رسالة على الانترنت، طلب فيها من معجبيه عدم القدوم إلى موقع التجنيد، قائلا إنه سيكون هناك العديد من الأشخاص الآخرين وقت التجنيد، وقد يكون الوضع خطيرا بسبب الفوضى.
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-02
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