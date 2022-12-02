بي تي إس تفوز بأول جائزة ماما بلاتينوم هذا العام

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فازت فرقة "بي تي إس" لأول مرة بجائزة "ماما بلاتينوم" التي تم تخصيصها لأول مرة هذا العام لتكون الجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز الموسيقى لعام 2022 لمنصة "إم نت".

يشار إلى أن هذه الجائزة تمنح للفنان أو الفرقة التي تفوز بالجوائز الأولى في 4 مجالات في عام واحد، وقد فازت بي تي إس بـ4 جوائز كبرى للعام الثالث على التوالي من عام 2019 وحتى عام 2021.

وفي حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في "اوساكا" باليابان، فازت الفرقة بـ3 جوائز كبرى وهي: "أفضل فنان"، و"أفضل ألبوم هذا العام"، و"الأيقونة العالمية للعام".

وبهذا كتبت الفرقة تاريخا غير مسبوق في الموسيقى الكورية من خلال حصولها على جوائز للعام السابع على التوالي منذ عام 2016.