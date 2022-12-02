سوبر جونيور تكشف عن ألبوم كامل جديد

الدكتور فؤاد الغزيزر: التبادلات الثقافية تعزز التقارب بين كوريا والمغرب
2022-12-02
#أخبار الساحة الفنية l 2022-12-06
من المقرر أن تكشف فرقة "سوبر جونيور" عن ألبومها الكامل الجديد يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر. ويضم ألبوم "سوبر جونيور" الجديد بعنوان "الطريق: الاحتفال" 5 أغنيات، منها أغنية جديدة تحمل عنوان "احتفل".
وسيكون هذا الألبوم المجلد الثاني من سلسلة ألبومات الفرقة "الطريق"، بعدما تم الكشف عن المجلد الأول بعنوان "الطريق: الاستمرار" في شهر يوليو الماضي.
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-02
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