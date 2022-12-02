الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

سوبر جونيور تكشف عن ألبوم كامل جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2022-12-06

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

من المقرر أن تكشف فرقة "سوبر جونيور" عن ألبومها الكامل الجديد يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر. ويضم ألبوم "سوبر جونيور" الجديد بعنوان "الطريق: الاحتفال" 5 أغنيات، منها أغنية جديدة تحمل عنوان "احتفل".

وسيكون هذا الألبوم المجلد الثاني من سلسلة ألبومات الفرقة "الطريق"، بعدما تم الكشف عن المجلد الأول بعنوان "الطريق: الاستمرار" في شهر يوليو الماضي.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;