نجاح جيهوب ونيو جينز في دخول قائمة رولينغ ستون لأفضل 100 ألبوم لعام 2022

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تم إدراج ألبوم المطرب "جاي هوب" عضو فرقة "بي تي إس" بعنوان "جاك إن ذا بوكس" الذي تم إصداره في شهر يوليو الماضي، ضمن قائمة "رولينغ ستون" لأفضل 100 ألبوم لعام 2022، وفي المركز التاسع.

كما احتل ألبوم فرقة "نيو جينز" الأول بعنوان "نيو جينز" المركز السادس والأربعين في نفس القائمة.