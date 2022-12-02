نجاح جيهوب ونيو جينز في دخول قائمة رولينغ ستون لأفضل 100 ألبوم لعام 2022

الدكتور فؤاد الغزيزر: التبادلات الثقافية تعزز التقارب بين كوريا والمغرب
2022-12-02
#أخبار الساحة الفنية l 2022-12-06
تم إدراج ألبوم المطرب "جاي هوب" عضو فرقة "بي تي إس" بعنوان "جاك إن ذا بوكس" الذي تم إصداره في شهر يوليو الماضي، ضمن قائمة "رولينغ ستون" لأفضل 100 ألبوم لعام 2022، وفي المركز التاسع.
كما احتل ألبوم فرقة "نيو جينز" الأول بعنوان "نيو جينز" المركز السادس والأربعين في نفس القائمة.
2022-12-02
2022-12-02
2022-12-02
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