عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية شيوغا يتجاوز 400 مليون





تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "ديه تشوي تا" للمطرب "شيوغا" عضو فرقة "بي تي إس" 400 مليون مرة على اليوتيوب.

وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية إن عدد مرات مشاهدة هذا الفيديو 400 مليون في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الرابع من ديسمبر منذ أن تم الكشف عنه في شهر مايو من عام 2020.

وأغنية "ديه تشوي تا" هي أغنية رئيسية لألبوم المطرب "شيوغا" بعنوان "دي-2".