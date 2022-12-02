بلاك بينك تطلق جولة أوربية بدءا من بريطانيا

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أطلقت فرقة "بلاك بينك" جولتها الأوربية بدءا من حفلها الذي أقيم يومي الثلاثين من نوفمبر والأول من ديسمبر الجاري في لندن عاصمة بريطانيا.

وقالت وكالة "واي جي" الترفيهية إنه تم بيع جميع تذاكر حفل "بلاك بينك" الأخير، حيث تجمع حوالي 30 ألفا من معجبي الفرقة في "ذا أوه 2 أرينا" بلندن.

ومن المعروف أن عددا من نجوم البوب العالمية المشهورة، بمن فيهم "بريتني سبيرز"، و"بيونسيه"، و"ويتني هيوستن"، و"جوستن بيبر"، و"تايلور سويفت"، قد أقاموا حفلات في ملعب "ذا أوه 2 آرينا".

وسوف تواصل فرقة "بلاك بينك" جولتها الأوربية في برشلونا بإسبانيا، وكويلن وبرلين بألمانيا، وباريس بفرنسا، وأمستردام بهولندا.