وكالة إس إم تحضر لإطلاق وحدة إن سي تي خاصة بالسعودية

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قالت وكالة "إس إم" الترفيهية الكورية إنها تنوي توسيع أنشتطها ليس فقط في دول جنوب شرق آسيا، بل وأيضا في مناطق أخرى، منها الشرق الأوسط.

وصرح "لي سو مان" كبير المنتجين في وكالة "إس إم" لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية بأن الوكالة تحضر لإطلاق وحدتين جديدتين من فرقة "إي سي تي"، وهما وحدة "إس سي تي سعودي" في المملكة العربية السعودية، ووحدة "إي سي تي طوكيو" في اليابان.