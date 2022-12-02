إعادة تنظيم مهرجان البطريق الدولي للسباحة في جزيرة كوجيه





تشهد في كوريا حاليا موجة برد شديدة وغير متوقعة وغير مسبوقة في هذا الوقت من العام. ووسط هذه البرودة الشديدة، تجمع الكثير من الناس في ميدان "كوانغ هوا مون" يوم الجمعة الماضي، من أجل تشجيع المنتخب الكوري لكرة القدم. ووسط هذه البرودة الشديدة أيضا، سيقام مهرجان "البطريق الدولي للسباحة" على البحر في جزيرة "كوجيه" جنوب البلاد في العاشر من هذا الشهر. هذا المهرجان كان مشهورا على مستوى الدولة، لكن بسبب جائحة كورونا، توقف منذ آخر دورة أُقيمتْ في عام 2018. يُشار الي أن هذا المهرجان كان يُقام في شهر يناير، لكن هذا العام سينظم في شهر ديسمبر، بسبب الخوف من انخفاض درجة مياه البحر في شهر يناير، مما قد يؤدي إلى إصابة المشاركين. على الرغم من أن الجو بارد جدا في سيول، لكن جزيرة كوجيه تقع في الجنوب، وبالتالي فهي أدفأ بالمقارنة بسيول، وهي قريبة من جزيرة "جيجو"، وتتميز بوجود عدد كبير من المصانع التابعة للشركات الكبرى المتخصصة في الصناعات الثقيلة. ويقيم فيها عدد من العمال المحليين والأجانب أيضا، الذين يشاركون في المهرجان. ولذلك يُسمى هذا المهرجان بالمهرجان الذي يستمتع به الكوريون والأجانب على حد سواء. وسوف يقفز المشاركون في البحر ويقطعون 40 مترا ذهابا وإيابا. وبالإضافة إلى السباحة، سيشاركون في مختلف البرامج الأخرى، مثل صيد الأسماك المفلطحة باليد، والوقوف على الجليد، والبحث عن كنز في الشاطئ وغيرها.