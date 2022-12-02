اهتمام بالأعمال الفنية الكورية على هامش فعاليات كأس العالم في قطر

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في العاصمة القطرية الدوحة التي تشهد حاليا مباريات كأس العالم لكرة القدم، ووسط تحقيق المنتخب الكوري إنجازات ملحوظة، تجتذب إنجازات الأعمال الفنية الكورية اهتمام قطر والعالم العربي، على هامش فعاليات كأس العالم. ومن ضمن الأعمال يجتذب العمل النحتي الضخم الذي يبلغ طوله 12 مترا على شكل زهرة هندباء انظار الزوار. هذا العمل هو عمل لمصممة كورية، وتم تصميمه تلبية لطلب من الحكومة القطرية بمناسبة استضافة الدوحة لكأس العالم. وقد تم إنتاج هذا العمل النحتي باستخدام الأدوات المنزلية التي يستخدمها سكان المنطقة. وحول سبب ذلك، قالت إنها كانت ترغب في الاستفادة من الأشياء التي يستخدمها الناس الذين ساهموا في بناء ملعب كأس العالم. لذلك فإن له معنى خاصا، حيث يتضمن التعبير عن الشكر لإسهامهم، وتذكر مساهماتهم أيضا. وسيتم وضع هذا العمل أمام المدينة التعليمية بصورة دائمة.

يذكر أن هناك إنجازات أخرى حققها الفنانون الكوريون، حيث يجري الآن التباحث حول إقامة معرض لفنان كوري في متحف قطر الوطني. إذا تحقق ذلك، فسيكون الفنان الأول الذي يقيم معرضا في متحف قطر منذ افتتاحه. يشتهر متحف قطر الوطني بجمال مبناه المشابه لزهرة الصحراء. وقد شاركت شركة هيون ديه للإنشاءات في عمليات بنائه.

يُشار الي أن قطر ليست هي الدولة العربية الوحيدة التي تهتم بالفن الكوري، حيث يبرز الاهتمام العربي في "معرض أبو ظبي للفنون" الذي أُقيم مؤخرا. وقد سمحت الهيئة المنظمة لست صالات كورية للمشاركة في المعرض، حيث أن هذا الرقم هو الأكبر بالنسبة لدولة واحدة في تاريخ المعرض. ويرجع السبب في ذلك إلى سعي المعرض لضم المزيد من تنوع الثقافات واكتشاف فنانين موهوبين جدد، بالإضافة إلى زيادة اهتمام ومحبة شعوب العالم العربي للثقافة الكورية. في هذا السياق نجحت أعمال فنية كورية في اثبات وجودها في أسواق العالم العربي، على سبيل المثال نجد قصة النجاح في صالة "لي هوايك" التي تشارك في هذا المعرض منذ 10 سنوات، حيث تقدم هذه الصالة الرسوم التي تعبر عن الطبيعة والمناظر الكورية، مثل زهرة البرقوق المتميزة في العالم الشرقي، أو صورة الصقور، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة. وسط ذلك، تبرز لوحة الفنان "إي يونغ ها" الذي شارك في المعرض لأول مرة، حيث رسم وجه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". لكن على أساس نظرة المتفرجين، يتغير هذا الوجه إلى وجه الرئيس الأمريكي السابق "ترامب".