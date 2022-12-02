برنامج تلفزيوني ترفيهي للتعريف بالمعالم السياحية الكورية

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بدأ مؤخرا بث برنامج تلفزيوني ترفيهي في كوريا، وفور بث الحلقة الأولى منه، حظيت بشعبية ملحوظة من قبل المشاهدين. يدور هذا البرنامج حول قصص ثلاثة مشاهير في الرياضة وفي تقديم البرامج التلفزيونية، وفي السينما، حيث يزورون مختلف المناطق في كوريا، ويجربون الثقافة الكورية ويقدمونها للمشاهدين. بعد مشاهدة المعالم السياحية والأماكن المشهورة، يريد السياح تجربة الثقافة التقليدية المتميزة في كوريا. وقد جاءت المنتجات السياحية الجديدة التي تنوي المؤسسة الكورية تقديمها للسياحة قريبا، على أساس حلقات هذا البرنامج، حيث تمنح هذه المنتجات للسياح المحليين والأجانب مختلف أنواع الثقافة التقليدية الكورية. وتشتمل هذه المنتجات السياحية التجريبية على ثلاثة برامج، هي: زيارة منطقة "سو وان 수원" المتميزة بالبلاط المستخدم في بناء الأسقف، وبرنامج تجربة إعداد المشروبات الكورية التقليدية، بالإضافة إلى برنامج تجربة السلع المطلية بعرق اللؤلؤ.

تجدر الأشارة الي مدينة "سو وان" تتميز بوجود آثار تاريخية، ولذا تم تصوير عدد من المشاهد الدرامية فيها. حيث توجد فيها قلعة "هوا صونغ" التاريخية التي تم تعيينها كتراث ثقافي من قبل منظمة اليونسكو. كما يوجد فيها بعض المأكولات المميزة. أما السلع المطلية بعرق اللؤلؤ، فتتميز بالنمط اللامع والمنوع، ونجدها في السلع التقليدية، مثل صناديق المجوهرات.

وتُجري هذه البرامج السياحية التجريبية بالمشي على الأقدام، حيث يستطيع المشاركون تجربة تلك الأنواع من الثقافة الكورية التقليدية، ويستمعون بالقصص والمحتويات الثقافية من الخبراء، كما يزورون أماكن تصوير المسلسلات الدرامية المعنية. وهذه البرامج تُمنح للأجانب المقيمين في كوريا، وتُجري ست مرات خلال هذا الشهر.