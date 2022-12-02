زيادة مبيعات محلات البقالة في كوريا خلال مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم

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هذه الأيام تتجه أنظار الكثيرين إلى دولة قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام ألفين واثنين وعشرين. في الحقيقة يشعر الكثيرون بسعادة بالغة أو حزن شديد حسب نتائج مباريات المنتخبات التي يشجعونها. وفي هذا السياق، اتضح أن مبيعات محلات البقالة في كوريا حققت زيادة كبيرة خاصة في ليلة نهاية الأسبوع الماضي عندما نجح المنتخب الكوري في التأهل لدور الستة عشر ضمن المونديال بعد التغلب على نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد. واتضح أن المبيعات من الشوكولاته غانا التي تنتجها شركة لوتيه للحلويات قد زادت بنسبة أكثر من أربعين بالمائة بسبب اسم المنتج "غانا" بعد أن لعب منتحب غانا دورا مساعدا خفيا في تأهل المنتخب الكوري مع نتيجة مباراته مع منتخب أورغواي. فقد سجل المنتخب الكوري أربع نقاط على نحو متساو مع منتخب أورغواي إلا أنه تقدم عليه بفارق الأهداف. وقد اشترى الكثير من الكوريين كمية كبيرة من الشوكولاته غانا تعبيرا عن الشكر لتلك الدولة الأفريقية.