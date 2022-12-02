فاعلية لصنع أثاثات جديدة من خلال إعادة تدوير الأثاث القديم

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قال تطبيق "بيت اليوم" وهو تطبيق لأسلوب الحياة، إنه نظم أول فعالية خاصة يتم فيها صنع أثاث جديد من خلال إعادة تدوير قطع الأثاث القديمة التي يجب التخلص منها بسبب بعض الخدوش أو العيوب. يُشار إلى أن حوالي ثلاثين شخصا من صانعي الأثاث والفنانين والمواطنين العاديين شاركوا في الفعالية التي نظمت في منطقة "شين آن" بمقاطعة جنوب جولا منذ الأول من هذا الشهر وعلى مدار يومين. وكان من بينهم المطرب والفنان "ناول 나얼" الذي يهتم كثيرا بإعادة التدوير في الأوقات العادية، والجماعة الفنية "회화유희" أي "متعة الرسم" التي تنتج مختلف الأعمال الفنية من خلال تطبيق فن الرسم الكوري التقليدي على مختلف المجالات بما في ذلك الحرف، ومصمم الغرافيتي الأمريكي "جيمس بيكويث 제임스 벡위드". وقد قام هؤلاء بإعادة تدوير الأثاث الذي تم إرجاعه بسبب تعرضه للتلف في أثناء عمليات النقل، أو تبين أنه معيب، إلى أعمال فنية تحمل تفسيرات جديدة. فعلى سبيل المثال، قام السيد "كيم يونغ هيون 김용현" مدير مكتب "باببروس 팹브로스" في سيول بإعادة إنشاء خزانة قديمة للتلفزيون لتصبح حامل دراجة باسم "عش الدراجة". وأوضح أنه قام بتفكيك خزانة التلفزيون وإعادة تجميعها من أجل صنع حامل الدراجة الذي كان يود أن يمتلكه، وأنه ترك لاصقة إرجاع عليه من أجل التذكير بمعنى إعادة التدوير التي تراعي البيئة. كما قام النجار "جو جون هوان 조전환" الذي يقيم في مدينة "كوتشانغ" في مقاطعة شمال جولا، بفصل مكبر للصوت مدمج بخزانة تلفزيون، بينما قامت الطالبة "لي يو جين" في الصف الثالث الثانوي والمقيمة في سيول بتطبيق عمل الراتنج على طاولة مشققة لإنشاء طاولة جديدة وأنيقة. أما التلميذ "بارك جو وان 박주원" في الصف الثالث الابتدائي الذي يعد أصغر المشاركين سنا، فقد صنع خزانة للتخزين ليحظى بتصفيق من الجميع. وأنتج المشاركون في الفعالية من مختلف أرجاء البلاد ثلاثا وعشرين مادة من الأثاث خلال فترة اليومين، ومن المقرر أن يتم التبرع بها إلى المحتاجين لاحقا. وقال تطبيق "بيت اليوم" إن الفعالية ساهمت في إعادة تدوير حوالي مائة وخمسين قطعة أثاث كان من المتوقع التخلص منها، مؤكدا أنهم سيعملون باستمرار على اكتشاف وتطبيق مختلف طرق حماية البيئة من خلال إعادة تدوير الموارد الطبيعية.