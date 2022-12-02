سلاح الجو الكوري يشارك في تقديم هدايا الكريسماس لجزر المحيط الهادئ

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يشارك سلاح الجو الكوري بالتعاون مع نظرائه الأمريكي والياباني والأسترالي والنيوزيلاندي في عملية تقديم هدايا الكريسماس إلى السكان في بعض جزر المحيط الهادئ. وقال سلاح الجو الكوري أمس إن فرقة الطيران الخامسة عشرة التابعة له والمكونة من حوالي ثلاثين جنديا، قامت أول من أمس بنقل كمية من الأدوية والملابس والمستلزمات اليومية إلى حوالي عشر جزر تابعة لميكرونيزيا في المحيط الهادئ. وأوضح أن الفرقة ستعمل على تحسين قدرة عمليات النقل الجوي المشتركة مع القوات الجوية متعددة الجنسيات في أثناء القيام بعمليات حزم وتفريغ ونقل إمدادات الإغاثة جوا حتى التاسع من هذا الشهر. كما قالت العقيدة "لي دوك هي" رئيسة قسم التدريب التشغيلي في قيادة الاستطلاع المتنقلة الكورية والتي أشرفت على هذه العملية، إن العملية ستكون بمثابة فرصة للتحقق من قدرات الإسقاط الجوي للقوات الجوية في بيئة مهمات جديدة وتحسين قدراتها على إجراء عمليات جوية بعيدة المدى. وأضافت أن الفرقة ستساهم من خلال التحضيرات التامة في تحسين مكانة كوريا التي تقدم مساعدات إنسانية وتنفذ أعمال إغاثة كعضو في المجتمع الدولي.

يُشار إلى أن عملية نقل هدايا الكريسماس تمثل أقدم عمليات مساعدة إنسانية لسلاح الجو الأمريكي. وقد انطلقت تلك العملية لأول مرة في عام ألف وتسعمائة واثنين وخمسين عندما بدأ سلاح الجو الأمريكي في نقل المستلزمات اليومية إلى سكان الجزر في منطقة ميكرونيزيا الواقعة إلى الجنوب من جزيرة غوام الأمريكية.