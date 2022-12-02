اختتام فعاليات مكتبة ميدان سيول

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أعلنت بلدية سيول يوم الاثنين أن 210 آلاف مواطن قد زاروا مكتبة "ميدان سيول" وسط العاصمة، والتي تم تشغيلها لمدة سبعة أشهر تقريبا اعتبارا من أبريل من هذا العام. يُشار الي أن مكتبة ميدان سيول هي أول مكتبة خارجية في كوريا افتتحت يوم 23 أبريل من هذا العام بالتزامن مع "اليوم العالمي للكتاب"، وقد أكملت بنجاح فترة تشغيلها هذا العام في 13 نوفمبر. ووفقا لبلدية سيول، زار ما مجموعه أكثر من 210 آلاف مواطن خلال هذه الفترة، وزار ما معدله 4900 شخص يوميا ميدان سيول لقراءة الكتب. وعلى وجه الخصوص، في النصف الثاني من العام، تم تشغيل مساحات خاصة وبرامج عائلية معا تحت شعار "ميدان سيول حيث يقرأ الآباء والأمهات الكتب بسعادة"، مسجلين في المتوسط 7000 زائر يوميا، بزيادة 291% عن تلك الموجودة في النصف الأول.

الجدير بالذكر أن معدل ضياع الكتب سجّل 1.3%، وسجّل معدل ضياع المعدات، ونسبة التخلص من القمامة 0% خلال أحداث هذا العام، مما يبرز الوعي المدني الممتاز لمواطني سيول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العروض الحية في الشوارع، ومعارض المصورين، والاجتماعات مع المؤلفين، والمحاضرات التي ألقاها الخبراء حول معلومات الأبوة والأمومة، والبرامج الثقافية التي تم تشغيلها بمعدل 11 مرة في اليوم، حظيت أيضا بردود جيدة من المواطنين. كان رد المواطنين على مكتبة ميدان سيول جيدا حقا. ففي استطلاع تم إجراؤه على 1661 مواطنا شاركوا في هذا الحدث، أجاب 94.7% منهم بأنهم راضون عن الفعاليات بشكل عام، وأجاب 94% منهم بأنهم يرغبون في زيارته مرة أخرى. أما بالنسبة للعوامل التي تؤثر على الرضا عن الحدث، فقد كانت "سهولة الاستخدام" هي الاستجابة الأكثر شيوعا بنسبة 37.8%، وتلتها "العناصر المستأجرة مثل المظلات أو الحصير للحماية من أشعة الشمس"، و"التواصل مع الطبيعة"، و"الأماكن الجيدة لالتقاط الصور". وفي الوقت نفسه، أجاب 85.4% من المستجيبين بأنهم قد قرؤوا كتابا واحدا على الأقل في أثناء زيارتهم لمكتبة ميدان سيول.

وبالنظر إلى أن نسبة الأشخاص الذين قرؤوا من بين مواطني سيول كانت 54.7% نتيجة لمسح القراءة الوطني العام الماضي، فإنه يمكن القول إن مكتبة ميدان سيول ساهمت في تكوين عادة القراءة لدى مواطني سيول وزيادة مقدار القراءة. ومن المقرر إعادة افتتاح حدث قراءة الكتب، الذي اختتم باستجابة حماسية من المواطنين، في أبريل من العام القادم بخطة جديدة. وتخطط بلدية سيول لتوسيع عدد أيام التشغيل من 3 أيام إلى 4 أيام في الأسبوع ورفع القيمة الثقافية إلى مستوى أعلى كساحة بها كتب وراحة وثقافة. ومن خلال تشغيل مكتبة ميدان سيول،