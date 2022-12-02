تصاعد تولي السيدات منصب المدير التنفيذي في الشركات الكبرى

ⓒ Samsung

"قد لا تتمكن النساء من الوصول إلى إمكاناتهن الكاملة إذا انتهى بهن الأمر كعضو واحد فقط في الفريق التنفيذي للشركة. لذلك، نحتاج إلى التأكد من أن النساء يمكن أن يصبحن رئيسات للشركات". قال ذلك الراحل "لي كون هي"، الرئيس السابق لمجموعة سام سونغ، في أثناء مأدبة غداء مع المديرات التنفيذيات للمجموعة في أغسطس 2011. وفي اجتماع حضرته المديرات التنفيذيات المحترفات داخل المجموعة، وكذلك ابنتاه، اللتان تشغلان منصب رئيسة فندق شيلا ونائبة رئيس شركة ملابس تابعة لمجموعة سام سونغ، شدّد لي، على أن "المرأة قادرة ومرنة ولا يوجد سبب لديها للخسارة في منافَسة". وبعد 11 عاما من تصريحاته تلك، ظهرت أخيرا أول رئيسة في شركة "سام سونغ للإلكترونيات"، أكبر شركة في كوريا. ففي يوم الخامس من هذا الشهر، في إعلان الموظفين للعام القادم الذي أعلنته شركة سام سونغ للإلكترونيات، تمت ترقية "لي يونغ هي" نائبة رئيس مركز التسويق العالمي، إلى منصب الرئيسة. وكانت الرئيسة الجديدة "لي يونغ هي" هي المرشحة الأوفر حظا لمنصب أول رئيسة لشركة سام سونغ للإلكترونيات، وهي ثاني نائبة رئيس لشركة سام سونغ للإلكترونيات، حيث تمت ترقيتها في عام 2012 وشغلت هذا المنصب لمدة 10 سنوات. في الواقع، بعد الملاحظات غير العادية التي أدلى بها رئيس سام سونغ الراحل "لي كون هي" حول الموظفات، نمت التوقعات بأن المديرات التنفيذيات في مجموعة سام سونغ سوف يكسرن السقف الزجاجي وتتم ترقيتهن بشكل جماعي. وفي كل عام خلال موسم ترقية الموظفين، كان الاهتمام ينصب على ما إذا كانت أول رئيسة من خلفية إدارية محترفة ستظهر في سام سونغ، ولكن لم يتم كسر السقف الزجاجي بسهولة على مدى السنوات الـ11 الماضية. وتتوقع الشركة أنها ستضخ حيوية جديدة في المنظمة كأول رئيسة، حيث خلقت قصة نجاح في تسويق "غالاكسي"، العلامة التجارية التمثيلية لشركة سام سونغ، بعد انضمامها إلى الشركة، وقادت نمو الشركة من خلال إنجازات ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيمة العلامة التجارية لشركة سام سونغ للإلكترونيات.

في هذا السياق، ومنذ وقت ليس ببعيد، تم اختيار مديرة محترفة لم تكن من عائلة مالك الشركة كأول مدير تنفيذي على مستوى الرئيس في مجموعة إل جي الكورية. وفي وقت الإعلان، لفتت الانتباه كأول رئيسة للتكتلات الأربع الكبرى في كوريا لم تكن من عائلة المالك. وقد بدأت شركتا "سام سونغ" و"إل جي"، وهما الشركتان التمثيليتان في كوريا، في الحصول على أول رئيسة من النساء، لكن السقف الزجاجي للشركات المحلية لا يزال مرتفعا. فوفقا لمعهد أبحاث متخصص في تحليل الشركات، كان هناك في هذا العام 32 من الرؤساء التنفيذيين لـ1000 شركة كبيرة في كوريا من الإناث، وهو ما يمثل 2.4% فقط من الإجمالي. ومن بينهن، لم يكن هناك سوى 7 مديرات تنفيذيات محترفات من غير عائلات أصحاب الشركات. ونظرا لأن الشركات الأكثر نفوذا في كوريا تقوم بتعيين مديرات تنفيذيات يتمتعن بالكفاءة والإنجازات كرئيسات بين الموظفين الذين ليسوا من عائلة المالك، فقد تم تقييم أن المجتمع الكوري قدّم رؤية لنمو المواهب النسائية وأعد منصة لهن لمواجهة التحديات بجرأة.