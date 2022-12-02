مقاطع فيديو لملكة التزلج على الجليد للترويج لهان بوك في نيويورك

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تم بث مقطع فيديو للزي الكوري التقليدي هان بوك، الذي شاركت في تصميمه ملكة التزلج على الجليد المشهورة عالميا " كيم يونا"، من خلال لوحة عرض إلكترونية كبيرة في وسط مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد صرّحت مؤسسة كوريا للحرف والتصميم بأن مقاطع فيديو "كيم يونا" للهان بوك تم إرسالها في الثاني من هذا الشهر إلى لوحة إعلانات تايمز سكوير، في مدينة نيويورك. يذكر أن "تايمز سكوير" هي ساحة في منطقة مانهاتن في نيويورك، تقع عند تقاطع شارع برودواي والجادة السابعة، ويعد ميدانها واحدا من أكبر المراكز التجارية ومركزا للموضة في الولايات المتحدة. أما الفيديوهات المرسلة إلى لوحة الإعلانات هذه المرة فهي مُحرَّرة من صور الهان بوك لكيم يونا، والتي تم إصدارها في مجلة "ماري كلير" العالمية الشهيرة بنسختها الفرنسية، في سبتمبر الماضي. وفي الصور، استعرضت كيم يونا الهان بوك الرائع والأنيق، حيث أكّدت على جمال التقاليد الكورية من خلال استخدام العديد من الحرف التقليدية مثل البورسلين الأبيض زخرفة الهان بوك المسماة "نو ري جيه 노리개".

وفي السابق، شاركت كيم يونا في تطوير تصميم الهان بوك والتقاط الصور كجزء من مشروع "موجة الهان بوك Hanbok Wave" الذي تم الترويج له بشكل مشترك من قبل وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة كوريا للحرف والتصميم. ولهذه الغاية، صمّمت 10 شركات محلية متخصصة في الهان بوك 60 قطعة استفادت من خصائص كيم يونا الفريدة. وقد بدأ مشروع "Hanbok Wave" بالتعاون بين مصممي الهان بوك وفناني هالليو الثقافيين لنشر سحر الهان بوك في المجتمع الدولي وفتح أسواق خارجية له. وفيما يتعلق بهذا المشروع، قالت كيم يونا: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة للتخطيط حديثا وتطوير منتج يعبّر عن جمال الهان بوك والترويج الفعال لقيمة ومزايا الهان بوك الخاص بنا للعالم". كما أرسلت "باتريشيا فيلد" رسالة دعم، وهي مصممة أزياء مشهورة عالميا وكانت مسؤولة عن الأزياء في عدد من أشهر المسلسلات الأمريكية. قالت فيها: "أتمنى أن يتمكن الكثير من الناس من رؤية جمال الهان بوك الحديث والاستمتاع به من خلال مشروع "Hanbok Wave". وآمل أن يتمكن المزيد من الناس حول العالم من رؤية جمال الهان بوك والشعور به والاستمتاع به في المستقبل.