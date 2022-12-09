ترويج للسياحة الكورية في الدوحة خلال بطولة كأس العالم

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تشهد العاصمة القطرية "الدوحة" التي تستضيف حاليا بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام ألفين واثنين وعشرين، ترويجا كبيرا للثقافة الكورية.

وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة السياحة الكورية إنهما تنظمان حملة "هيا نسافر إلى كوريا ونبتهج معا" للترويج للسياحة الكورية هناك خلال فترة هذا المهرجان الرياضي العالمي.

يشار إلى أن لجنة تنظيم بطولة كأس العالم تشغّل مكان الحدث الرسمي الذي تبلغ مساحته مائة متر مربع على شاطئ الكورنيش في وسط الدوحة خلال فترة المهرجان، ويوجد فيه جناح خاص للترويج للسياحة الكورية.

وتتعاون السفارة الكورية لدى قطر، وجمعية الكوريين المقيمين فيها وجمعية جونام للسياحة في الترويج للسياحة الكورية تجاه حوالي مليوني سائح والسكان المحليين.

وفي جناح الترويج، يتم تشغيل بعض البرامج الطبية والصحية الشعبية مثل تشخيص الجلد بالذكاء الاصطناعي والماكياج الافتراضي بالأسلوب الكوري، بالإضافة إلى برامج الثقافة التقليدية مثل الخط الكوري. ويمكن للزوار تجربة مضخات الكي بوب وألعاب الكمبيوتر التي تظهر في بعض البرامج التلفزيونية الترفيهية الكورية الشهيرة.

كما يتم في مركز التسوق "تاور مول" في وسط الدوحة بث إعلان في الهواء الطلق عن السياحة الكورية بعنوان "اشعر بإيقاع كوريا 2022" بمشاركة "جيمين" و"شوغا" من فرقة بي تي إس.

الجدير بالذكر أن الوزارة والمؤسسة الكوريتين ظلتا تبثان هذا الإعلان في الهواء الطلق منذ السابع من الشهر الماضي في تسعة معالم عالمية رئيسية بما في ذلك ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية وميدان بيكاديللي في مدينة لندن البريطانية، حيث تستهدفان تطوير صورة كوريا بشكل مستمر إلى دولة تُراد زيارتها.