مدير إس إم ينوي افتتاح متحف ميتافيرس في السعودية

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أعرب "لي سو مان" مدير شركة إس إم إنترتينمنت عن أفكاره حول بناء بيئة ترفيه مستدامة للتغلب على أزمة المناخ في المملكة العربية السعودية.

وصرحت الشركة مؤخرا بأن "لي" ألقى كلمة رئيسية تحت شعار "السفر في عصر ميتافيرس: كيف ستُغيّر ميتافيرس والتقنيات الجديدة، المحتويات والثقافة وصناعة السفر والسياحة"، وذلك في القمة الدولية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي عقدت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية "الرياض" يوم الثلاثين من الشهر الماضي.

وقال لي في كلمته الرئيسية إنه يقوم بإنتاج الموسيقى والكي بوب والفنانين اعتمادا على رؤية تكوين دنيا ترفيهية تربط العالم من خلال الثقافة، حيث يعمل على بناء عالم ميتافيرس يتم خلقه من طرف المستهلكين والمبدعين بواسطة تقنية الثقافة.

وتوقع أن يتم بناء المدن في المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي وميتافيرس وطائرات الدرون، مشيرا إلى أنه التقى مؤخرا بقادة حكومات السعودية والإمارات ومنغوليا من أجل طرح رؤيته في المدن الثقافية، واقتراح أفكاره حول بيئة الثقافة الحياتية في المستقبل.

ومثلا، اقترح مشروع ميتافيرس الدرعية بحيث يتم من خلاله تجسيد مدينة الدرعية الحقيقية في السعودية. وقال إنه اقتراح لجمع الأفكار من المستهلكين من جميع أنحاء العالم وإنشاء متحف افتراضي أولا كمحاكاة، ثم تنفيذه في العالم الواقعي أو العالم المادي، مشيرا إلى أن الدرعية السعودية ستكون أول مدينة في العالم لديها متحف تم إنشاؤه باستخدام ميتافيرس الافتراضي، ومتحف مادي معا.

علاوة على ذلك، توقع لي أنه سيمكن حل المشاكل في المدن المستقبلية من خلال بناء مدن ميتافيرس. وقال إن العصر الحالي هو عصر الحياد الكربوني الذي يجب على الجميع فيه التغلب على أزمة المناخ العالمية وتحقيق الاستدامة، والمستقبل المستدام هو جدول أعمال مشترك للبشرية، مشددا على أنه حان الوقت لتأسيس أهداف التنمية المستدامة كثقافة يومية والانضمام إلى خريطة الطريق للحياد الكربوني من أجل استدامة كوكب الأرض.