التعاون الكوري العماني التونسي في تنمية خبراء الطيران

ⓒ Incheon International Airport Corporation

قالت مؤسسة مطار إنتشون الدولي إنها استقبلت مؤخرا كلا من نائب رئيس مطار عُمان والمدير العام لمركز تدريب الطيارين في تونس، وتم التوقيع معهما على اتفاقيتيْ تعاون تعليمي لدعم تطوير خبراء الطيران.

يشار إلى أن المؤسسة الكورية استهدفت بهاتين الاتفاقيتين تنظيم المزيد من برامج التدريب على خبراء الطيران من الدول العربية والإفريقية.

فقد زار "كانغ يونغ كيو" المدير العام لمعهد تنمية الموارد البشرية التابع لمؤسسة مطار إنتشون، العاصمة العمانية "مسقط" حيث أبرم اتفاقية تعاون مع "عبدالله اليافعي" نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الدعم والمساندة لمطارات عُمان. ثم زار العاصمة التونسية "تونس" حيث أبرم الاتفاقية الثانية مع "حسن صديق" مدير المعهد التونسي لتدريب الطيران.

ومن المحتويات الرئيسية للاتفاقية، تطوير المناهج وتنظيم التدريبات والمحاضرات واكتشاف المدربين المحترفين والاستشارات التربوية والتبادلات وغيرها.

وحسب الاتفاقيتين، تخطط المؤسسة الكورية لتنظيم الدورات التدريبية المناسبة لتنمية خبراء الطيران في كل من عُمان وتونس بدءا من العام القادم. كما تخطط لتعزيز مكانتها كشريك في التعاون التعليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تبادل المحاضرين والدورات بانتظام مع المؤسسات التعليمية ذات الصلة هناك من خلال تقديم الدورات التعليمية وإجراء تطوير وتسويق لدورة مشتركة.

علاوة على ذلك، تخطط على المدى الطويل لنشر أساليب التشغيل المتقدمة لمطار إنتشون الدولي من خلال الدورات التدريبية لوضع الأساس لاستقطاب المزيد من شركات الطيران في الدول العربية والأفريقية.