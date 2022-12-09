بناء شبكة كورية مصرية تونسية للمشتريات العامة الإلكترونية

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قامت هيئة المشتريات العامة الكورية بزيارة إلى مصر وتونس لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا من أجل بناء شبكة جديدة للمشتريات العامة الإلكترونية الدولية، حيث زارت مصر خلال يومي السادس والسابع من هذا الشهر وأوضحت هناك تميز نظام المشتريات الإلكترونية الكوري واقترحت اتجاه تطوير المشتريات الإلكترونية في مصر.

وفي السادس من هذا الشهر في القاهرة، وقع رئيس الهيئة الكوري "لي جونغ اوك" ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية في مصر "محمد عادل"، على مذكرة تفاهم للتعاون في نظام الشراء الإلكتروني بين البلدين.

وفي اليوم التالي عقدت الهيئة الكورية اجتماعا للتعاون حول موضوع مستقبل المشتريات الإلكترونية في مصر بحضور نائب وزير المالية ورئيس جهاز الخدمات الحكومية من الجانب المصري حيث تم البحث عن سبل إقامة تعاون وطني في مجال المشتريات الإلكترونية هناك.

كما زارت الهيئة تونس خلال يومي الثامن والتاسع من هذا الشهر من أجل إبرام مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مجال المشتريات العامة وتنظيم ندوة حول هذا المجال.

وشارك في الندوة الأخيرة عدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية والبنك العالمي، إلى جانب مختلف الدول الأفريقية مثل الكاميرون ورواندا، حيث تم إلقاء الضوء على مختلف المزايا لنظام المشتريات الإلكترونية الكوري من خلال تقديم قصة نجاح تونس التي أدخلت النظام الكوري، والجيل القادم منه.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الهيئة "لي" إن الاهتمام بالنظام الكوري وحالات إدخاله تتزايد ليس فقط في آسيا، بل وأيضا في الدول الإفريقية، موضحا أنه سيعمل باستمرار على تعزيز نظام التعاون في مجال المشتريات العامة الإلكترونية مع الدول العربية والإفريقية.