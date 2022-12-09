السفير ما يونغ سام: أهمية العلاقات مع الدول العربية تأتي في المجال الاقتصادي
2022-12-09
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2022-12-09
태길: 거길 왜 가! 오란다고 가냐 바보처럼?!
لماذا تذهبين إلى هناك؟ هل تذهبين كالغبية لأنهم أخبروك أن تذهبي؟
옥경: 난들 가고 싶어서 갔겠냐? 제품 팔 욕심에 간 거지.
هل تعتقد أنني ذهبت لأنني رغبت في الذهاب؟ اعتقدت أنني ساتمكن من بيع بعض من منتجاتي؟
태길: 그래서 뭐래 그 여편네가?
وماذا قالت تلك البغيضة؟
옥경: 입조심하래.
أخبرتني أن أنتبه لما أقوله.
태길: 뭐?
ماذا؟
옥경: 사고 나던 날, 자기는 차에 없었다고 우기는 거야.
مصممة على أنها لم تكن بالسيارة يوم وقع الحادث.
나더러 잘못 봤대나 어쨌대나.
تقول إنني لم أر جيدا أو شيء كهذا.
젬마: 무슨 소리야 엄마? 뭘 잘못 봐요?
ماذا تقولين يا أمي؟ ما الذي لم تريه جيدا؟
شرح التعبير
التعبير مكون من جزئين الاول بلاغي والثاني له دلاله نحوية.
الجزء الأول: 입조심 تعني "watch your mouth" أو "احترس لما تقوله.
الجزء الثاني : هو “-래” وهو اختصار لـ “-라고 해” ويعني أن أحدهم يقول إنه تلقى أمرا ما.
يعني التعبير : الانبتاه للحديث كيلا يتم نشر سر شخص آخر أو يتم نشر إشاعة. أو قد يعني لا تتحدث بدون معرفة.
شرح الأمثلة
1.
가: 부장님 병원 검사 결과가 안 좋으시다던데.
أ.يقولون إن نتيجة اختبارات المستشفى للمدير ليست جيدة.
나: 입조심해. 소문나지 않게 해 달라고 하셨어.
ب.انتبه لما تقول. طلب منا ألا ننشر الأمر.
2.
가: 민수가 뭐래?
أ.ماذا يقول مينسو؟
나: 입조심하래. 일이 잘못되면 다 우리 책임이라면서.
ب.اخبرني ان انتبه لما أقول. إذا خرج الأمر عن السيطرة سيحملنا المسؤولية.
2022-12-09
2022-12-09
2022-12-09
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