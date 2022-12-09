태길: 거길 왜 가! 오란다고 가냐 바보처럼?!

لماذا تذهبين إلى هناك؟ هل تذهبين كالغبية لأنهم أخبروك أن تذهبي؟

옥경: 난들 가고 싶어서 갔겠냐? 제품 팔 욕심에 간 거지.

هل تعتقد أنني ذهبت لأنني رغبت في الذهاب؟ اعتقدت أنني ساتمكن من بيع بعض من منتجاتي؟

태길: 그래서 뭐래 그 여편네가?

وماذا قالت تلك البغيضة؟

옥경: 입조심하래.

أخبرتني أن أنتبه لما أقوله.

태길: 뭐?

ماذا؟

옥경: 사고 나던 날, 자기는 차에 없었다고 우기는 거야.

مصممة على أنها لم تكن بالسيارة يوم وقع الحادث.

나더러 잘못 봤대나 어쨌대나.

تقول إنني لم أر جيدا أو شيء كهذا.

젬마: 무슨 소리야 엄마? 뭘 잘못 봐요?

ماذا تقولين يا أمي؟ ما الذي لم تريه جيدا؟





شرح التعبير

التعبير مكون من جزئين الاول بلاغي والثاني له دلاله نحوية.

الجزء الأول: 입조심 تعني "watch your mouth" أو "احترس لما تقوله.

الجزء الثاني : هو “-래” وهو اختصار لـ “-라고 해” ويعني أن أحدهم يقول إنه تلقى أمرا ما.

يعني التعبير : الانبتاه للحديث كيلا يتم نشر سر شخص آخر أو يتم نشر إشاعة. أو قد يعني لا تتحدث بدون معرفة.





شرح الأمثلة

1.

가: 부장님 병원 검사 결과가 안 좋으시다던데.

أ.يقولون إن نتيجة اختبارات المستشفى للمدير ليست جيدة.

나: 입조심해. 소문나지 않게 해 달라고 하셨어.

ب.انتبه لما تقول. طلب منا ألا ننشر الأمر.

2.

가: 민수가 뭐래?

أ.ماذا يقول مينسو؟

나: 입조심하래. 일이 잘못되면 다 우리 책임이라면서.

ب.اخبرني ان انتبه لما أقول. إذا خرج الأمر عن السيطرة سيحملنا المسؤولية.



