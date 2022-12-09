السفير ما يونغ سام: أهمية العلاقات مع الدول العربية تأتي في المجال الاقتصادي

يستضيف القسم العربي هذا الأسبوع السفير "ما يونغ سام" الأمين العام لجمعية الصداقة الكورية العربية، حيث يتحدث عن بداية فكرة إنشاء الجمعية في عام 2007، عندما زار الرئيس الكوري حينذاك "روه مو هيون" عددا من الدول العربية، بحيث تدعم تلك الجمعية التعاون ليس فقط بين الحكومات، وإنما بين الشعوب في كوريا والدول العربية. ويقول إنه تم في البداية وضع نموذج فرنسي بحيث يتم إجراء تبادل ثقافي بين الجانبين، ثم صار تبادلا معلوماتيا، وحاليا تركز الجمعية على تصحيح صورة كل طرف لدى الطرف الآخر.









ويقول السفير "ما" إنه عندما نخطط في الجمعية لحدث فإننا نرغب في مشاركة الجانب العربي في تلك الأحداث، ومن بين أكثر الفاعليات ذات رد الفعل الجيد هذا العام مسابقة "ياللا كيبوب" التي تم تنظيمها بالمشاركة مع القسم ىالعربي بالكي بي إس ورلد.

يتحدث أيضا عن مسيرته كدبلوماسي بداية من عام 1981، مشيرا في ذلك الصدد إلى مشاركته في تحرير صحفي كوري مختطف، وقال إن العلاقة بين الحكومات مهمة جدا لكن العلاقة بين أفراد الشعب والمدنيين، ولكن من الكنوز التي يملكها الدبلوماسي القدرة على التواصل مع عامة

الشعب أو المدنيين، وهو ما اعتمد عليه في عملية تحرير ذلك الصحفي.

ويؤكد السفير "ما يونغ سام" أن أهمية العلاقات مع الدول العربية تأتي في المجال الاقتصادي، وهو ما يعود في التاريخ إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



