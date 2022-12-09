الوجبات الخفيفة الشتوية في كوريا الشمالية

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وفقا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرا، اتضح أن أكثر الوجبات الخفيفة شيوعا في الشتاء بين الكوريين الجنوبيين هي الكعك على شكل سمكة محشوة بالفاصوليا الحمراء الحلوة، ويليها الكستناء المشوي، والبطاطا الحلوة المشوية، والفطائر المقلية المحشوة بالسكر البني. وربما يكون هناك عدد قليل جدا من الكوريين الجنوبيين الذين لا يحبون كعك "بونغ أو بانغ" على شكل سمكة، والتي عادة ما يتم حشوها بمعجون الفاصوليا الحمراء. ولكن في هذه الأيام، يمكن للمستهلكين العثور على أنواع جديدة من الحشوات المصنوعة من الكريمة أو الجبن. هكذا يوجد العديد من الوجبات الخفيفة الشتوية الشهيرة التي يمكن شراؤها في الشوارع في كوريا الجنوبية. فهل توجد وجبات خفيفة مماثلة في كوريا الشمالية؟





"كيم يونغ هي 김영희" مديرة إدارة العلاقات العامة في مؤسسة كوريا هانا:

لا يوجد كعك على شكل سمكة في كوريا الشمالية، لكن الكعك المطهو على البخار موجود في كل مكان. الكعك المطبوخ على البخار في كوريا الشمالية والمليء بالفاصوليا الحمراء الحلوة يحتوي على نسبة أقل من السكر، لكنه يحتوي على بعض الـ"سكرين saccharin "، ولذلك فهو أقل حلاوة بالمقارنة مع الكعك الكوري الجنوبي. يتمتع الكوريون الشماليون في جميع أنحاء البلاد بكعك البخار الساخن، ويمكنهم شراؤه في الشوارع، لكن الكثير منهم يعد عجينة الدقيق والفاصوليا الحمراء لصنع الكعك في المنازل.





تباع هذه الأيام العديد من الوجبات الخفيفة مثل الآيس كريم والحلويات والبسكويت في المدن الكبرى في كوريا الشمالية. وعندما كان نظام التقنين الحكومي ساري المفعول في الماضي، كانت الذرة هي الوجبة الخفيفة الشتوية النموذجية للأطفال والكبار على حدٍ سواء. وتتنوع وجبات الذرة الخفيفة، من الذرة المقلية إلى عصيدة الذرة، وغيرها.





"كيم يونغ هي 김영희":

في هذا الوقت من العام، تتراكم أكوام حطب الذرة في المنازل في الريف بعد الحصاد. يصنع السكان المحليون كعك الأرز بمسحوق الذرة باستخدام الآلات. أعتقد أن الكوريين الجنوبيين لم يأكلوا كعك الذرة. للحصول على نوع مختلف من كعك الذرة يسمى "كو جانغ طوك 꼬장떡"، يعجن الكوريون الشماليون مسحوق الذرة بالماء الساخن ويلصقون العجين على مرجل حديدي، ثم يصبح كعك الذرة مستقيما ومضغوطا. كلمة "كو جانغ" تعني "مستقيم". يصنع الكوريون الشماليون أيضا عصيدة الذرة من النبات بأكمله. تُطهى الذرة ببطء على نار عالية حتى تنضج تماما ويكون ملمسها ناعما. في حين أن العديد من الكوريين الجنوبيين يحبون عصيدة الفاصوليا الحمراء، فإن الكوريين الشماليين غالبا ما يصنعون العصيدة بالفاصوليا الكبيرة. في أثناء غليان العصيدة، تحافظ الحرارة على دفئها ويمكن لها أن تملأ المعدة بمثابة وجبة خفيفة.





عندما كان المجتمع الكوري الشمالي يعاني من صعوبات اقتصادية شديدة خلال ما يسمى بفترة المسيرة الشاقة في التسعينيات من القرن الماضي، خضع لبعض التغييرات الرئيسية، بما في ذلك انهيار نظام التقنين وظهور الأسواق الشعبية المسماة "جانغ مادانغ". وقد سهّلت تلك الأسواق الخاصة حركة البضائع بين المناطق، ومن ثم تغيرت العادات الغذائية للسكان وتنوعت الأطعمة الخفيفة.





"كيم يونغ هي 김영희":

هناك قول شائع في كوريا الشمالية، وهو: "يمكنك شراء أي شيء ما عدا قرن قطة في أسواق جانغ مادانغ" هذا يعني أنه يمكنك العثور على أي شيء في تلك الأسواق، طالما كان موجودا. بينما كانت الذرة هي الوجبة الخفيفة الوحيدة المتوفرة في الماضي، فإنه يمكن للكوريين الشماليين حاليا الحصول على جميع أنواع الوجبات الخفيفة بما في ذلك الحلوى والبسكويت والخبز وكعك الأرز. تعد البطاطا الحلوة من أشهر الوجبات الخفيفة الشتوية، فهي أحلى من البطاطس، ويمكن للناس الاستمتاع بها كوجبة خفيفة بدون ماء. تُباع البطاطا الحلوة كطعام شوارع في جميع أنحاء البلاد. الكستناء شائعة أيضا. فبعد أن قطع الكوريون الشماليون الأشجار لاستخدامها كحطب، قامت الدولة بزراعة أشجار الكستناء هناك. الدولة لا تجمع الكستناء، لذلك يمكن لأي شخص قطفها. عندما كنت في كوريا الشمالية، كان الأطفال يكسرون الكستناء بالأقدام، ويجمعونها ويحملونها في حقائب الظهر الخاصة بهم. يتم أيضا استهلاك الكستناء المشوية كطعام في الشوارع.





وفقا لوسائل الإعلام الكورية الشمالية، تزدهر أكشاك بيع الكستناء والبطاطا بالقرب من محطات مترو الأنفاق والمجمعات السكنية في بيونغ يانغ، وكذلك في مناطق وسط المدينة، بما في ذلك شارع تشانغ كوانغ. وقالت وسائل الإعلام إن الرائحة الشهية للوجبات الخفيفة المشوية، لا تنفصل عن الأجواء المميزة للشتاء في العاصمة.





"كيم يونغ هي 김영희":

أكشاك الشوارع تديرها الدولة. في الشتاء البارد، يتوق الناس إلى شيء دافئ، مثل الكستناء الساخنة والبطاطا الحلوة المشوية. وهناك العديد من الوجبات الخفيفة الأخرى أيضا. على خلفية الطلب المتزايد على الوجبات الخفيفة الشتوية وزيادة القوة الشرائية للأفراد، يبدو أن الوجبات الخفيفة تتوسع أكثر.





من الجيد الاستمتاع ببعض الوجبات الخفيفة في المنزل بالطبع، ولكن من الممتع جدا الحصول على بعض الطعام الساخن في الشارع. وفي كوريا الجنوبية، يحب الكثير من الناس تناول تلك الوجبات الخفيفة في الشوارع خلال ليالي الشتاء. ويوجد أيضا في كوريا الشمالية بائعو أغذية متجولين.





"كيم يونغ هي 김영희":

في كوريا الشمالية، كان يوجد باعة جائلون في بعض الأحيان في الثمانينيات. كانت النساء المسنات يبعن الأشياء تحت الجسور في السر، ويختبئ الباعة خلف أسوار الجامعات لبيع الطعام أو الأشياء الأخرى التي يحتاجها الطلاب سرا. بعد ذلك بدأ عدد الباعة الجائلين في الارتفاع في منتصف التسعينيات خلال فترة الانكماش الاقتصادي، حيث كانوا يصنعون كعك الأرز والمعكرونة وبعض الأطباق الأخرى في منازلهم، ويحملونها على صينية كبيرة ويبيعونها في الشوارع. وكان يتم بيع تلك الأطعمة بسرعة، وبالتالي ساهم مبدأ السوق البسيط للعرض والطلب في زيادة عدد الباعة الجائلين. لكن السلطات لم توافق على أولئك البائعين. بدلا من ذلك، قامت بقمعهم. ولذلك، كان على البائعين الانتقال من مكان إلى آخر، حاملين أطباقهم. وكانوا يطلق عليهم "التجار الجراد"، حيث كان عليهم التنقل بسرعة. في هذه الأيام، تغير الوضع قليلا. ففي بعض المناطق، تسمح السلطات للبائعين بالقيام بأعمالهم والمطالبة ببعض المال في المقابل.





في كوريا الجنوبية، أحد أكثر الوجبات الخفيفة شيوعا هو كعك الأرز الحار "طبوكي". وكوريا الشمالية، هناك طعام شوارع شهير خاص بها.





"كيم يونغ هي 김영희":

يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية، مثل أرز التوفو، وكيم باب ولفائف أرز الأعشاب البحرية، والمعكرونة، وكعك الأرز وخبز البيض. الكيم باب الكوري الجنوبي كبير جدا إلى حد ما، لذلك من الصعب تناول قطعة واحدة في الفم. لكن كيمباب كوريا الشمالية صغير نسبيا، ويأتي بحشوات بسيطة وتوابل لذيذة. وجبة خفيفة شعبية أخرى هي لفائف الأرز المسماة "إين جو غوغي 인조고기" التي تعني "اللحوم المزيفة"، حيث إن اللحوم نادرة ومكلفة في كوريا الشمالية، وبديل اللحوم هذا مصنوع من بقايا فول الصويا، ومذاقه مثل اللحوم الحقيقية. خبز البيض الحلو محبوب بين الأطفال في الشمال.





في هذه الأيام، يمكن للكوريين الجنوبيين الاستمتاع بالوجبات الخفيفة حتى وقت متأخر من الليل، بفضل المتاجر والمطاعم التي تعمل على مدار الساعة، والتي تتيح خدمات التوصيل طوال الليل. وبالإضافة إلى البيتزا والدجاج المقلي، تقدم المطاعم قوائم أخرى متنوعة للوجبات الخفيفة أيضا. وفي كوريا الشمالية توجد أيضا خدمة توصيل الطعام. ففي أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما عززت الكوريتان من التعاون الاقتصادي، افتتح رجل أعمال كوري جنوبي مطعم دجاج في بيونغ يانغ. وفي البداية، كان المطعم يتلقى الطلبات عبر الهاتف ويوصل الدجاج بالدراجات النارية. وتوسعت خدمة التوصيل في وقت لاحق لتشمل المواد الغذائية الأخرى. وحاليا يمكن للمستهلكين طلب الطعام باستخدام الهواتف الذكية.





"كيم يونغ هي 김영희":

في الشمال، أكثر الوجبات الخفيفة المفضلة في فصل الشتاء هي المعكرونة في مرق الكيمتشي المثلج. طعمها رائع جدا. لم أتناول هذا الطبق مطلقا في كوريا الجنوبية لأن الكيمتشي الكوري الجنوبي يحتوي على القليل من السوائل. في الشمال، كنت أحصل على مرق الكيمتشي بمغرفة من جرة كيمتشي تحت الأرض، وأصبه فوق معكرونة الذرة، وكان ذلك أفضل طعام شتوي على الإطلاق.





يصادف يوم الانقلاب الشتوي 22 ديسمبر من هذا العام، وهو يمثل أقصر يوم وأطول ليلة في السنة. ووفقا لكتاب من عصر مملكة جوسون حول العادات الموسمية الكورية، كان عامة الناس يطلقون عليه اسم "يوم رأس السنة الجديدة الصغير" لأنه كان يعتبر بداية عام آخر. ويتمتع فيه الكوريون تقليديا بعصيدة الفاصوليا الحمراء مع كرات الأرز اللزج.





أدرجت كوريا الشمالية العادة التقليدية المتمثلة في تناول عصيدة الفاصوليا الحمراء ضمن قائمة تراثها الثقافي غير المادي، وتحتفل به في عطلة تقليدية. وتشبه عملية طهي عصيدة الفاصوليا الحمراء في الشمال عملية طهيها في كوريا الجنوبية. فأولا، يتم سلق الفاصوليا الحمراء في قدر، ثم تُصفى وتُهرس. بعد ذلك يتم وضع الأرز في ماء الفاصوليا الحمراء ويُسلق. وعندما ينضج الأرز، تُضاف الفاصوليا الحمراء المهروسة مع التحريك ببطء. ويعتقد الكوريون أن الأطفال الذين يحصلون على كرات أرز كبيرة سيكونون محظوظين، لذا فإن بعض كرات الأرز يتم تكبيرها عن قصد.





"كيم يونغ هي 김영희":

كوريا الشمالية تحتفل أيضا بيوم الانقلاب الشتوي "دونغ جي 동지". عندما كنت صغيرة، كانت أمي تقوم دائما بصنع عصيدة الفاصوليا الحمراء، وقد واصلت أنا هذا التقليد بعد الزواج. في الشمال، يُعجن مسحوق الذرة الرفيعة اللزج بالماء الساخن لصنع كرات. تعتبر الذرة الرفيعة مُرّة قليلا، لكنها حقا لذيذة. في الشمال، يستعمل البعض الفاصوليا الكبيرة، وليس الفاصوليا الحمراء، لصنع العصيدة. أتذكر أن طعمها كان رائعا جدا. آمل أن أستمتع بنفس النكهة مرة أخرى.





الهاربون الكوريون الشماليون يقولون إن الوجبات الخفيفة التي تناولوها في الشمال، خاصة خلال الأوقات الصعبة، ليس لها نفس المذاق في كوريا الجنوبية. ولذلك نتمنى أن يتمكن الناس من الكوريتين من الاستمتاع بتلك النكهات الأصلية للوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية.