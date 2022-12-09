ملياردير ياباني يختار نجم الكيبوب توب لمرافقته في رحلة حول القمر

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كشف الملياردير الياباني "يوساكو مايزاوا" عن أن المطرب "توب" العضو السابق في فرقة "بيغ بانغ" سوف يرافقه في رحلته حول القمر العام القادم على متن أحد صواريخ شركة "سبيس إكس" الأمريكية.

واستخدم "مايزاوا" موقع التدوين المصغر لاختيار الطاقم المؤلف من ثمانية أفراد من شتى أنحاء العالم للانضمام إليه في رحلة القمر، قائلا إن مليون شخص قدموا طلبات.

وسوف يكون المطرب "توب" الذي انفصل عن فرقة "بيغ بانغ"، من بين الأعضاء الثمانية البارزين الذين تم اختيارهم، إلى جانب "إيوكي ستيف"، الموسيقي الأمريكي الياباني، والممثل الهندي "ديف جوشي"، و6 آخرين من الفنانين والمصورين ذوي جنسيات مختلفة.

واختيرت المتزلجة الأولمبية الأمريكية "كايتلين فارينغتون" والراقصة اليابانية "ميو" كعضوين احتياطيين.