ترشيح فيلم كوري لجوائز غولدن غلوب 2023

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تم ترشيح الفيلم الكوري الجنوبي "قرار بالمغادرة" للمخرج "بارك تشان اوك" لجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير الإنجليزية، في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الثمانين، للعام القادم.

وكشفت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عن قائمة لأسماء الأفلام المرشحة، بما في ذلك الفيلم الرومانسي الكوري "قرار بالمغادرة".

وسوف يتنافس الفيلم الكوري مع أربعة أفلام أخرى هي" "الوضع هادئ في الجبهة الغربية"، و"أرجنتينا 1985"، و"كلوز"، و"آر آر آر".

ويذكر أن فيلم "الطفيلي" للمخرج الكوري "بونغ جون هو" قد فاز بتلك الجائزة في عام 2020، مما جعله أول فيلم كوري على الإطلاق يفوز بجائزة "غولدن غلوب"، ثم فاز فيلم "ميناري" بها في العام التالي.