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إن سي تي دريم تقيم حدثا خاصا لمعجبيها

#أخبار الساحة الفنية l 2022-12-14

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

من المقرر أن تقيم فرقة "إن سي تي دريم" حدثا خاصا لمعجبيها يوم الحادي والعشرين من ديسمبر في سيول. 

ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث جسرا يربط أجيالا مختلفة من معجبي الفرقة لأن الفرقة ستقدم نسخة جديدة من أغنية "كاندي" لفرقة "إتش أو تي"، والتي كانت قد صدرت في عام 1996.

وسوف تقدم الفرقة النسخة الجديدة من تلك الأغنية يوم التاسع عشر من ديسمبر، وتقيم حدثا خاصا للاحتفال بذلك مع معجبيها من الجيل الجديد، والأجيال الأكبر سنا الذين يتذكرون النسخة الأصلية من الأغنية.

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