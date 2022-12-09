تيه يانغ من بيغ بانغ يتعاون مع جيمين من بي تي إس في ألبوم جديد

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تبين أن المطرب "تيه يانغ" عضو فرقة "بيغ بانغ" يستعد لإصدار ألبوم جديد، ومن المتوقع أن يتعاون مع "جيمين "عضو فرقة "بي تي إس" في ذلك الألبوم.

ولم يتم بعد تأكيد صحة النبأ من قبل المطرب "تيه يانغ" ووكالة "بيغ هيت"، لكن قالت وسائل الإعلان الكورية إن المطربين "تيه يانغ" و"جيمين" سيتعاونان في ألبوم "تيه يانغ" الجديد الذي من المتوقع إصداره في شهر يناير القادم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدره فيها المطرب "تيه يانغ" ألبوما منفردا جديدا منذ 5 سنوات.