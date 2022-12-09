انضمام الفنان جين إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

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انضم المطرب "جين" من فرقة "بي تي إس" إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

ووفقا لدائرة الأغاني الكورية الشعبية، بدأ الفنان في أداء الخدمة العسكرية بهدوء ودون إجراء فعالية خاصة بتوديعه.

الجدير بالذكر أن "جين" الذي ولد في عام 1992 يعد أكبر فناني الفرقة سنا.

وبتوصية من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة حسب قانون الخدمة العسكرية الذي تم تعديله في عام 2020، تم تأجيل موعد انضمامه إلى الخدمة العسكرية حتى نهاية هذا العام.

ولكن حسب إرادته للالتزام بالخدمة العسكرية، تقدم بطلب لإلغاء التأجيل.

وبالتوازي مع انضمام "جين" إلى الخدمة العسكرية ليكون أول عضو من "بي تي إس" في هذا المجال، من المتوقع أن تمر الفرقة بفترة جمود في أنشطتها بسبب التزام أعضائها بأداء الخدمة العسكرية. وتتطلع الشركة لأن تستأنف الفرقة أنشطتها في عام 2025.