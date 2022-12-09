زيادة خطط التوجه الي التقاعد المبكر وسط الموظفين

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اظهر استبيان حول سن التقاعد عن العمل، انقسام بين الناس حول السن المناسبة للتوقف عن العمل. حيث هناك فئتان منقسمتان بهذا الشأن، تأييد الفئة الاولى خطة التوقف عن العمل في سن صغير، والاستماع بالحياة خارج الشركات. بينما يؤيد آخرون العمل حتى سن متأخر بقدر الإمكان، ربما حتى بعد سن التقاعد القانوني. يُشار الي أنه بعد التخرج من الجامعات، عادة يبدأ الشباب العمل في الشركات في سن أقل من ثلاثين سنة، ويعمل الشخص لمدة حوالي 30 عاما، لذلك عندما يصل عمره حوالي 60 سنة، فأنه يرغب كثيرا في التوقف عن العمل. وعلى أساس نتيجة الاستبيان الذي أُجري بمشاركة رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين الأربعينيات والستينيات، كان العمر الذي حظي بأغلب إجابة، هو سبعين سنة، ثم 65 سنة، ثم 75 سنة.

وبالرجوع حول سبب تأيد مواصلة العمل حتى سن كبير، كانت الإجابة الأولى هي من أجل إعالة الأسرة، ثم الشعور بالفخر النفسي، ثم الحفاظ على الصحة. حيث يعتقد الكوريون أن أفضل طريقة للحفاظ على الصحة هي مواصلة العمل، بدلا من الإقامة في المنزل بدون أي عمل. وتعتبر اليابان الدولة الأولى من ناحية كثرة عدد المسنين، وبهذا الصدد، ظهرت شركة رفعت عمر التقاعد إلى مائة سنة. ومن أجل الموظفين المسنين، تجري فحوصات طبية مرتين سنويا، كما تمنح للموظفين حق الاستشارة مع الأطباء بصورة دورية. وتود هذه الشركة نقل الخبرات والكفاءة والتقنية المتراكمة خلال فترات طويلة، إلى الموظفين الصغار والجدد من الجيل الجديد.