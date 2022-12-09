متحف الفولكلور الوطني ينظم معرضا خاصا احتفالا بالعام الجديد





من المنتظر أن يكون العام الجديد هو عام الأرنب، وذلك على أساس ترتيب 12 حيوانا يرمز كل منها إلى سنة. وبهذه المناسبة، سيقام في المتحف الفولكلوري الوطني معرض خاص ابتداء من الرابع عشر وحتى السادس من شهر مارس القادم. يُشار الي أن الأرنب حيوان مألوف بالنسبة للشعب الكوري، حيث قُدم في الحكايات الغنائية الكورية التقليدية والأمثال وغيرها. حيث إن نوع الأرانب التي كانت تسكن في شبه الجزيرة الكورية مختلفة عن الأرانب التي توجد حاليا، خاصة في لون الشعر. حيث أنه الآن يمكن رؤية الأرانب البيضاء في الحدائق. لكن الأرنب من النمط الكوري، له شعر بلون رمادي أو بني. بينما الأرنب الأبيض مستورد منذ النصف الأول من القرن العشرين. في هذا السياق، يعتقد الشعب الكوري أن الأرنب يعيش لمدة ألف سنة، كما يعتقد أن الأرنب بعد أن يبلغ عمره 500 سنة، يتغير شعره إلى اللون الأبيض، ولذلك يُعتقد أن الأرنب هو رمز لطول العمر، وهو يرمز إلى رغبة الشعب الكوري في الحياة الصحية بدون الإصابة بمرض وطول العمر أيضا. حاليا تجتذب هذه الأفكار حول الأرنب اهتمام الشباب، ففي تصميم ألبوم غنائي لإحدى الفرق نجد صورة أرنب بدلا من وجوه الأعضاء. ليس هذا فقط، بل إن عددا من الروايات الكرتونية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، تدور حول قصص الأرنب اليومية. ويرجع سبب ذلك إلى أن الأرنب هو حيوان مألوف ومحبوب من الفئات العمرية الواسعة من الأطفال حتى البالغين في المجتمع. كما يرمز الأرنب إلى التناغم والتوافق في الأسرة، ويمكننا رؤية ذلك في اللوحات المعروضة في المعارض.