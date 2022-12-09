إقبال كبير على زيارة المتاجر الكبرى الحديثة في وسط العاصمة سيول

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توجد في كل أرجاء العاصمة سيول، بعض المباني التي تجتذب اهتمام سكان العاصمة، خاصة الشباب مؤخرا. منها مبنى "آموريه سونغ سو"، التابع للشركة "آموريه" المتخصصة في مستحضرات التجميل، و"هاوس دوسان" التي يتم فيه بيع مختلف أنواع المنتجات الأنيقة، بالإضافة إلى محل "هيون ديه" الضخم. حيث أن هذا المحل أُختِير مؤخرا كأجمل محل تجاري ضخم في كوريا، ويظهر كأنه حديقة نباتات وليس محلا تجاريا. وخاصة في هذه الأيام تم إنشاء ركن فيه بابا نويل في وسط المحل، ولذلك يتدفق إليه الكثير من الناس لمشاهدته. وبالنظر الي النقطة المشتركة بين هذه المباني، فكلها أماكن تحصل على أكبر اهتمام ومحبة من قبل سكان العاصمة سيول، لكن السبب ليس هذا فقط. فهي لا تبيع المنتجات فقط، بل تمنح بذاتها خبرة سحرية وجذابة للزوار.

تجدر الأشارة الي أنه بعد مرور ثلاث سنوات من جائحة كورونا، انتشرت الثقافة بدون اتصال مباشر، وبدأ الحديث عن عدم ضرورة الذهاب إلى الأماكن الخارجية، وحلت محلها الأماكن على الإنترنت. لكن هذه المباني تجتذب اهتمام الناس، حيث تتميز بوجود محلات يمكن فيها للزوار تجربة المنتجات بلا حاجة إلى شرائها. لذلك تعتبر بمثابة ملاعب بالنسبة للشباب، حيث يجربون أي منتج وإذا أعجبهم، يتركون انطباعاتهم وردود أفعالهم تجاه المنتج على شبكات التواصل الاجتماعي لتقاسمها مع الآخرين. ويؤدي ذلك إلى الترويج للمنتج وقوة الشراء أيضا. وهناك مثال جيد على ذلك، وهو محل يبيع المنتجات اللازمة للتخييم، حيث أن هذه المنتجات غالية السعر، ويتردد الناس على شرائها. إلا أنه يمكن زيارة هذا المحل وتجريب بعض المنتجات. وهذا المحل يخطط لبرنامج سياحي حيث يمكن للمشارك تجربة التخييم باستخدام هذه المنتجات. أما محل "هيون ديه" فقد نجح في اجتذاب اهتمام الناس خاصة في هذا العصر الذي نستطيع شراء أغلب المنتجات على الإنترنت بأسعار أقل.