بلدية سيول تفتتح ساحة للتزلج في ميدان سيول

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من المتوقع أن تفتتح ساحة للتزلج في الهواء الطلق في ميدان سيول، وهي تعد من المعالم الشتوية في العاصمة، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات، أي منذ تفشي جائحة كورونا. وقالت بلدية سيول إنها ستدير الساحة الموسمية بدءا من الحادي والعشرين من هذا الشهر وحتى الثاني عشر من شهر فبراير في العام القادم. ومن المتوقع أن يكون وقت دوامها من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة التاسعة والنصف مساء في الأيام العادية، بينما سيكون من الساعة العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة مساء في نهايات الأسبوع.