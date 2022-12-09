إضاءه سماء العاصمة سيول بفوانيس زجاجية من عصر مملكة جوسون

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يُضيءُ سماءَ العاصمة سيول عددٌ من الفوانيس الزجاجية المربعة التي كانت الأسرة الملكية في عصر مملكة جوسون الكورية تستخدمها في حفلاتها الليلية. يذكر أن المتحف الوطني للقصور القديمة التابع لهيئة التراث الثقافي قام بالتعاون مع إدارة منطقة جونغنو بتطوير هذا النوع من الفوانيس الخاصة للشوارع ثم وضعت ثلاثمائة وخمسين فانوسا في منطقة جونغنو بسيول. واحتفالا بذلك، أقامت فعالية خاصة لإضاءة الفوانيس أمام باب "شين مو신무" لقصر كيونغ بوك الملكي في الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين. وهذه الفوانيس الزجاجية المربعة عبارة عن مصابيح مؤطرة بالخشب المطلي ومزينة بالصور ومحاطة بالزجاج. وكانت الأسرة الملكية في مملكة جوسون تقيم الحفلات في الصباح الباكر إلا أن ولي العهد "هيو ميونغ효명" بدأ في تنظيم الحفلات الليلية لأول مرة باستخدام الفوانيس الزجاجية المربعة في عام ألف وثمانمائة وتسعة وعشرين. وبعد أن كانت الفوانيس تستخدم في الحفلات الملكية قبل حوالي مائتي عام، أصبحت الآن معلقة بجانب أشجار الشوارع لتضيء سماء الليل في وسط العاصمة. وتوقع المتحف الوطني أن يتيح وضع الفوانيس في وسط العاصمة فرصة لتعريف السياح المحليين والأجانب بالتراث الثقافي للأسرة الملكية الكورية بشكل طبيعي. وقال المتحف إنه سيستمر في المساهمة في تقدم المجتمع الإقليمي، والعمل على جمال ومعنى التراث الثقافي للأسر الملكية الكورية.